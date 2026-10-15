Cateno De Luca, arriva l’altolà della Lega: “nel centrodestra non c’è spazio per scelte non condivise”

L’autocandidatura di Cateno De Luca alla presidenza della Regione Siciliana suscita la reazione della Lega, che richiama il leader di Sud chiama Nord alla necessità di condividere le scelte politiche all’interno della coalizione di centrodestra. A intervenire è Stefano Locatelli, responsabile Enti locali della Lega, che commenta la posizione assunta da De Luca, sottolineando come l’eventuale ingresso nella maggioranza debba essere accompagnato da una linea politica comune, tanto a livello nazionale quanto regionale. Il riferimento è alla volontà manifestata da De Luca di candidarsi alla guida della Sicilia, pur avendo annunciato un accordo politico nazionale con il centrodestra. Una distinzione sulla quale Locatelli interviene ribadendo il principio della condivisione delle decisioni tra le forze che compongono la coalizione.

Locatelli: “nel centrodestra non c’è spazio per scelte non condivise”

Il responsabile Enti locali della Lega parte dalla solidità della maggioranza che governa il Paese e diverse Regioni italiane, evidenziando l’importanza della collaborazione tra i partiti alleati. “C’è una maggioranza di centrodestra che governa il Paese e numerose Regioni, saldamente e in maniera proficua da anni. Quindi se Cateno De Luca intende far parte di questa maggioranza è il benvenuto ma deve comprendere che lavoriamo insieme ovunque e non c’è spazio per scelte che non siano condivise. Posizioni ambigue creerebbero confusione nei nostri elettori”, dichiara Stefano Locatelli. Le parole dell’esponente leghista evidenziano una posizione precisa: l’apertura nei confronti di De Luca non deve tradursi in iniziative politiche autonome rispetto alle decisioni della coalizione. Locatelli non esclude dunque la partecipazione del leader di Sud chiama Nord al centrodestra, ma pone l’accento sulla necessità di mantenere una linea condivisa anche nelle competizioni regionali.