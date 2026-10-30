Cateno De Luca allarga Sud chiama Nord al Centro Italia: aderisce l’ex senatore leghista Briziarelli

Nuovo ingresso nel progetto politico di Sud chiama Nord e Sindaci d’Italia, guidato da Cateno De Luca. L’ex senatore della Lega Luca Briziarelli aderisce alla formazione politica ed è stato indicato come vicesegretario per il Centro Italia. Briziarelli, eletto in Umbria nelle file della Lega durante la legislatura 2018-2022, ha alle spalle anche un’esperienza amministrativa a Passignano sul Trasimeno.

Il suo ingresso segna un nuovo passaggio nel percorso politico di Sud chiama Nord, con l’attribuzione di un incarico specificamente rivolto al Centro Italia. L’ex parlamentare leghista entra così nel progetto di Cateno De Luca e Sindaci d’Italia, assumendo un ruolo nell’organizzazione politica al di fuori delle regioni meridionali.