Cateno De Luca a tutto campo su autotrasportatori e sicurezza: “sul decreto cortei siamo sulla strada giusta”

Cateno De Luca interviene sulla protesta degli autotrasportatori contro il caro carburante e sulle misure adottate dal Governo per affrontare le difficoltà del settore. Il leader di Sud chiama Nord, ospite di “Point Break – Il punto di rottura”, il programma di approfondimento politico di San Marino RTV condotto da Monica Giandotti e Daniele Ruvinetti, ha criticato l’impostazione degli interventi economici, chiedendo soluzioni strutturali anziché provvedimenti temporanei. Nel corso dell’intervista, De Luca ha affrontato anche il tema della sicurezza e degli scontri avvenuti nel Nord Italia, esprimendo apprezzamento per l’impostazione del decreto sui cortei, ma sostenendo che sarebbero necessarie misure più incisive.

De Luca: “non bastano 480 milioni per risolvere i problemi degli autotrasportatori”

Il leader di Sud chiama Nord ha espresso perplessità sulle risorse destinate all’autotrasporto, ritenendo insufficiente un approccio basato su interventi economici legati alle singole emergenze. “Non si risolve il problema degli autotrasportatori con un fondo da 480 milioni di euro e con questi pannicelli caldi. Oggi dobbiamo riconoscere che la reazione del settore è complessivamente legittima. La soluzione non può essere quella di continuare a mettere pezze alle emergenze, ma occorre intervenire in maniera strutturale”, ha dichiarato De Luca. Una posizione con la quale il leader di Sud chiama Nord riconosce le ragioni della mobilitazione degli autotrasportatori, ma richiama la necessità di affrontare le difficoltà del comparto attraverso interventi capaci di incidere nel lungo periodo. Per De Luca, dunque, il punto centrale non è soltanto l’entità delle risorse stanziate, ma la necessità di superare una gestione delle criticità basata su misure straordinarie e temporanee.

Caro gasolio e proteste: De Luca chiede una risposta strutturale

Le dichiarazioni arrivano nel pieno del confronto politico sulle misure di sostegno al settore dell’autotrasporto, dopo le mobilitazioni contro l’aumento dei costi del carburante. De Luca ritiene che la protesta sia complessivamente legittima, ma contesta l’idea che le difficoltà possano essere risolte esclusivamente attraverso nuovi stanziamenti emergenziali. Il leader di Sud chiama Nord richiama quindi la necessità di un cambiamento nell’approccio alle problematiche economiche del comparto, senza indicare, in questo passaggio dell’intervista, specifiche misure alternative.

Sicurezza e scontri al Nord, De Luca: “sul decreto cortei siamo sulla strada giusta”

Nel corso della trasmissione, De Luca è intervenuto anche sugli scontri avvenuti nel Nord Italia e sul tema dei provvedimenti adottati dal Governo per garantire l’ordine pubblico durante le manifestazioni. Il leader di Sud chiama Nord ha espresso una valutazione favorevole sull’impostazione del decreto cortei, pur sostenendo che si sarebbe potuto intervenire con maggiore incisività. “Sul decreto cortei siamo sulla strada giusta, ma io avrei fatto di più. Mandare 500 unità delle forze dell’ordine senza il potere di arrestare significa esporle ulteriormente alle provocazioni”, ha affermato. La sua posizione pone l’attenzione sugli strumenti a disposizione delle forze dell’ordine impegnate nella gestione delle manifestazioni e sulla necessità, da lui sostenuta, di rafforzarne le possibilità di intervento.

De Luca tra proteste e sicurezza: critiche agli aiuti economici e sostegno a misure più incisive

L’intervento di Cateno De Luca a San Marino RTV mette in evidenza due posizioni distinte. Sul fronte del caro carburante, il leader di Sud chiama Nord considera legittime le ragioni degli autotrasportatori e giudica insufficienti i provvedimenti economici emergenziali, chiedendo interventi strutturali per affrontare le difficoltà del settore. Sul tema della sicurezza, invece, esprime sostegno alla direzione intrapresa dal Governo con il decreto sui cortei, pur ritenendo necessari strumenti più incisivi per le forze dell’ordine. Due questioni differenti, sulle quali De Luca ribadisce la propria linea politica: soluzioni strutturali per il mondo produttivo e maggiore capacità di intervento nella gestione dell’ordine pubblico.