Cateno De Luca a tutto campo: “il centrosinistra mi proponeva un amore clandestino. In Sicilia contro Schifani. Calderone? E’ un disertore”

“Sono un piccolo leader di periferia, ma sto portando avanti un progetto nazionale. Lo faccio per spirito di servizio, però io resto in Sicilia per sviluppare il governo di liberazione”. Cateno De Luca, leader di Sud Chiama Nord e sindaco di Taormina, interviene a tutto campo sui nuovi equilibri politici nazionali e regionali, chiarendo i confini dell’accordo con il centrodestra e ribadendo la propria opposizione al governo regionale guidato da Renato Schifani. Intervenuto su Telecolor, nel corso de “Il Punto”, il programma di approfondimento politico condotto da Luca Ciliberti, De Luca ha affrontato i temi dell’alleanza nazionale, delle prospettive politiche in Sicilia e dei rapporti con il centrosinistra. Non sono mancate le critiche al progetto civico di Alessandro Onorato e una sfida diretta a Tommaso Calderone.

“Accordo solo nazionale, in Sicilia mani libere: restiamo all’opposizione di Schifani”

Uno dei passaggi centrali dell’intervista ha riguardato i rapporti con il centrodestra e le conseguenze dell’intesa politica nazionale sugli equilibri della Regione Siciliana. De Luca ha escluso che l’accordo comporti automaticamente un avvicinamento alla maggioranza che sostiene il presidente Renato Schifani. “Accordo solo nazionale, in Sicilia abbiamo mani libere, siamo all’opposizione di Schifani e resteremo sino alla fine”, ha affermato il leader di Sud Chiama Nord.

La stoccata ad Alessandro Onorato: “noi siamo i veri civici, altro che Onorato”

Nel corso dell’intervista a Telecolor, Cateno De Luca è tornato anche sul tema del civismo e sui rapporti con il centrosinistra, rivolgendo una critica al progetto politico riconducibile ad Alessandro Onorato. “Noi siamo i veri civici, altro che Onorato”, ha dichiarato il leader di Sud Chiama Nord, rivendicando l’identità civica del proprio movimento. De Luca ha quindi fatto riferimento alle interlocuzioni politiche con il centrosinistra, utilizzando un’espressione polemica per descrivere la proposta che, secondo la sua ricostruzione, gli sarebbe stata avanzata. “Il centrosinistra mi proponeva un amore clandestino”, ha affermato.

De Luca sfida Calderone: “sei un disertore”

Non sono mancate le parole rivolte a Tommaso Calderone, destinatario di una sfida diretta da parte del leader di Sud Chiama Nord. “Calderone, ti sfido, sei un disertore”, ha dichiarato De Luca durante il confronto televisivo. Un’affermazione che aggiunge un ulteriore elemento di confronto politico alle dichiarazioni del sindaco di Taormina, già impegnato a chiarire la propria posizione rispetto alle alleanze nazionali e alle prospettive regionali.