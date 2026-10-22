Cateno De Luca a Sky TG24: “sono candidato alla Regione Siciliana, con Schifani nulla da spartire. Onorato? Un venditore di tappeti”

Cateno De Luca torna a parlare del proprio futuro politico e degli equilibri in Sicilia. Il sindaco di Taormina e leader di Sud chiama Nord, intervenuto in diretta su Sky TG24, ospite del programma Start condotto da Giovanna Pancheri, ha ribadito la propria intenzione di candidarsi alla guida della Regione Siciliana, chiarendo la posizione del suo movimento rispetto agli schieramenti politici nazionali e regionali. De Luca ha rivendicato la natura esclusivamente nazionale dell’accordo politico raggiunto, sottolineando che in Sicilia Sud chiama Nord mantiene piena autonomia e resta all’opposizione del presidente della Regione, Renato Schifani.

De Luca: “in Sicilia abbiamo le mani libere, sono candidato alla Regione”

Il leader di Sud chiama Nord ha voluto distinguere nettamente gli accordi politici nazionali dagli equilibri regionali, confermando le proprie ambizioni per le prossime elezioni siciliane. “Ho fatto solo un accordo nazionale, in Sicilia abbiamo le mani libere, sono candidato alla Regione Siciliana”, ha dichiarato De Luca, ribadendo la propria collocazione politica nell’Isola. Il sindaco di Taormina ha poi escluso qualsiasi avvicinamento all’attuale governo regionale: “siamo all’opposizione di Schifani e con lil centrodestra siciliano non ho nulla a che spartire”

L’attacco a Onorato e la stoccata al centrosinistra

Nel corso dell’intervista, De Luca ha rivolto parole particolarmente dure a Onorato, definendolo “un venditore di tappeti”. Non sono mancate critiche anche nei confronti del centrosinistra, con un riferimento alle interlocuzioni politiche e alla possibilità di costruire alleanze. “Il centrosinistra voleva creare un amore clandestino”, ha affermato il leader di Sud chiama Nord, utilizzando un’espressione polemica per descrivere l’atteggiamento che, a suo giudizio, lo schieramento avrebbe tenuto nei confronti del suo movimento.

Legge elettorale e autonomie locali: il messaggio al Governo

De Luca ha affrontato anche il tema della legge elettorale, esprimendo apprezzamento per la presenza delle preferenze, un aspetto che ha valutato positivamente nel corso del confronto televisivo. Il sindaco di Taormina ha infine rivolto un messaggio al Governo Meloni, chiedendo un cambiamento nella gestione delle risorse destinate agli enti territoriali.