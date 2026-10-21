Cateno De Luca a Porta a Porta: “agricoltura e autotrasportatori al collasso, bene il Governo sul nucleare”

Cateno De Luca torna a parlare della crisi dell’agricoltura e dell’autotrasporto italiano, affrontando anche il tema delle politiche energetiche nazionali. Ospite di Porta a Porta, il programma di approfondimento politico di Rai 1 condotto da Bruno Vespa, il sindaco di Taormina e leader di Sud chiama Nord ha richiamato le difficoltà economiche che interessano due settori fondamentali per il sistema produttivo, esprimendo al tempo stesso apprezzamento per gli investimenti del Governo in agricoltura e per la scelta di puntare sull’energia nucleare. Le dichiarazioni arrivano nel pieno della protesta degli autotrasportatori contro il caro carburante, che negli ultimi giorni ha provocato blocchi e difficoltà nella distribuzione delle merci, soprattutto nel Mezzogiorno.

De Luca da Bruno Vespa: “Agricoltura e autotrasportatori al collasso”

Nel corso della trasmissione televisiva, Cateno De Luca ha richiamato l’attenzione sulla situazione economica del comparto agricolo e delle imprese di autotrasporto, alle prese con l’aumento dei costi operativi. “Agricoltura e autotrasportatori al collasso ma non da ora ma da anni ormai”, ha affermato il leader di Sud chiama Nord, sintetizzando le difficoltà denunciate dalle categorie produttive. De Luca ha però riconosciuto anche gli interventi dell’Esecutivo nel settore primario, sottolineando che “il Governo in agricoltura ha investito di più”. Una posizione che distingue il riconoscimento delle iniziative governative dalla necessità, più volte evidenziata dal leader di Sud chiama Nord, di affrontare le difficoltà economiche che continuano a pesare sulle imprese.

Energia nucleare, De Luca sostiene la scelta del Governo Meloni

Durante l’intervento a Porta a Porta, De Luca ha affrontato anche la questione delle politiche energetiche, esprimendo un giudizio favorevole sulla volontà del Governo di investire nel nucleare. Il leader di Sud chiama Nord ha quindi manifestato il proprio sostegno all’indirizzo energetico dell’Esecutivo su questo tema.