Catanzaro, tre poliziotti feriti dopo un inseguimento e una violenta colluttazione: la solidarietà di Unindustria Calabria

Unindustria Calabria e Confindustria Catanzaro esprimono “profonda solidarietà ai tre agenti della Polizia di Stato rimasti feriti nella notte a Catanzaro, nel corso dell’inseguimento conclusosi con una violenta colluttazione sul lungomare, nel quartiere marinaro del capoluogo di regione. Ci tengo a esprimere a nome mio e dell’intero sistema imprenditoriale che rappresento piena vicinanza ai tre poliziotti feriti e un sincero augurio di pronta guarigione – dichiara il presidente di Unindustria Calabria e Confindustria Catanzaro, Aldo Ferrara -. Quanto accaduto questa notte è un episodio che conferma, ancora una volta, il rischio concreto che le donne e gli uomini delle Forze dell’ordine affrontano ogni giorno per garantire sicurezza e legalità ai nostri territori. Un rischio che va riconosciuto e un impegno che merita sostegno istituzionale“.

“La sicurezza – aggiunge Ferrara – è una condizione imprescindibile per la vita dei cittadini ma anche per lo sviluppo economico e imprenditoriale di un territorio. Per questo il lavoro quotidiano delle Forze dell’ordine, e in particolare di chi è impegnato a pattugliare le nostre strade – il primo presidio dello Stato nelle nostre città -, merita il pieno sostegno del mondo produttivo calabrese. Mi unisco ai ringraziamenti già espressi dai rappresentanti delle istituzioni locali per la professionalità e il coraggio dimostrati dagli agenti coinvolti“.