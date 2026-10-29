Catanzaro, scoperti 250 chili di rame nella galleria ferroviaria di Marcellinara: intervento della Polfer

Circa 250 chilogrammi di cavi di rame, per un valore commerciale stimato di 4.000 euro, sono stati rinvenuti dagli agenti del Posto di Polizia ferroviaria di Catanzaro Lido all’interno della galleria ferroviaria di Marcellinara, nel Catanzarese. Il materiale era stato rimosso dai propri alloggiamenti e preparato per quello che, secondo le prime valutazioni, avrebbe potuto essere un successivo recupero.

Marcellinara, cavi di rame rimossi e sistemati in bobine

Durante l’attività di controllo, i poliziotti hanno individuato un consistente quantitativo di rame già raccolto e accuratamente avvolto in bobine. Una sistemazione che, verosimilmente, avrebbe consentito di agevolare le operazioni di movimentazione e trasporto del materiale. Il rinvenimento si inserisce nell’ambito dei servizi di prevenzione e vigilanza sulle infrastrutture ferroviarie svolti dalla Polfer, con particolare attenzione alla tutela degli impianti e alla prevenzione di episodi che potrebbero compromettere il regolare funzionamento della rete.