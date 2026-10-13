Catanzaro, scoperta una coltivazione di marijuana nel giardino di casa: denunciato un 50enne

Nel corso di un servizio di controllo del territorio, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Catanzaro hanno deferito all’Autorità Giudiziaria un cinquantenne di Gimigliano per il reato di coltivazione di sostanze stupefacenti. A seguito di perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto nel giardino dell’abitazione quattro piante di canapa indiana di notevoli dimensioni, successivamente sottoposte a sequestro e distruzione, previa campionatura per gli accertamenti tecnici di rito. L’indagato è stato deferito all’A.g. Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari