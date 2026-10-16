Catanzaro, scoperta carrozzeria abusiva con rifiuti pericolosi e un cane senza microchip: scattano i sequestri

Nel corso di un’attività congiunta dei Carabinieri della Stazione di Simeri Crichi e del Nucleo Carabinieri Forestale di Catanzaro, è stata individuata un’area privata adibita a deposito incontrollato di rifiuti speciali, pericolosi e non, nell’ambito della quale sarebbero state svolte attività di carrozzeria in assenza delle prescritte autorizzazioni ambientali. Nel medesimo contesto è stato rinvenuto un cane privo di microchip e detenuto in condizioni oggetto di accertamento da parte dei competenti servizi veterinari.

All’esito dei controlli, i militari hanno proceduto al sequestro dell’area e dell’animale e al deferimento all’Autorità Giudiziaria del soggetto nella cui disponibilità si trovava il sito, per ipotesi di gestione illecita di rifiuti e abbandono di animali. Resta ferma la presunzione di non colpevolezza dell’indagato sino a sentenza definitiva. Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari.