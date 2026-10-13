Catanzaro, l’Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala inaugura la nuova stagione di AMA Calabria

Sarà una delle più prestigiose realtà musicali italiane ad aprire la nuova stagione 2026-2027 di AMA Calabria. Venerdì 23 ottobre, alle ore 21, il Teatro Comunale di Catanzaro ospiterà il concerto dell’Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala, protagonista del primo appuntamento di un cartellone che accompagnerà il pubblico nei mesi successivi attraverso musica, teatro e grandi interpreti della scena nazionale e internazionale. Una scelta che conferma la volontà dell’associazione di proporre eventi di elevata qualità artistica, coniugando l’eccellenza musicale con l’attenzione alla formazione e alla crescita delle nuove generazioni di interpreti. Il concerto inaugurale proporrà un itinerario attraverso alcune delle pagine più significative del repertorio musicale europeo, affidate all’energia e alla sensibilità di giovani musicisti che hanno già avuto modo di affermarsi in importanti contesti internazionali. L’appuntamento rappresenta così un’occasione per il pubblico calabrese di assistere all’esibizione di una formazione legata a una delle istituzioni musicali più autorevoli al mondo.

Francescantonio Pollice: “La qualità artistica resta il punto di riferimento”

L’apertura della stagione con l’Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala rappresenta una scelta precisa nella programmazione di AMA Calabria, che punta a consolidare il proprio percorso culturale attraverso appuntamenti di rilievo e una particolare attenzione ai giovani talenti. A sottolineare il valore dell’iniziativa è Francescantonio Pollice, direttore artistico di AMA Calabria, che evidenzia il significato della presenza a Catanzaro di una formazione musicale di prestigio internazionale. “Aprire il nuovo cartellone con l’Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala significa dare un segnale chiaro sulla direzione che intendiamo continuare a seguire”, afferma Pollice. “La qualità artistica resta il punto di riferimento della nostra programmazione. Accogliere a Catanzaro una realtà così prestigiosa significa offrire al pubblico un’esperienza di grande valore culturale e, allo stesso tempo, testimoniare la nostra attenzione verso le nuove generazioni di musicisti che rappresentano il futuro della musica internazionale”.

L’Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala e i protagonisti del concerto

L’Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala costituisce uno dei più autorevoli progetti formativi europei nel campo della musica, riunendo giovani strumentisti selezionati per talento e preparazione. Il percorso artistico dell’Accademia consente ai musicisti di confrontarsi con direttori, solisti e professionisti di alto livello, maturando esperienze a stretto contatto con una delle istituzioni musicali più prestigiose al mondo. Nel corso degli anni, l’ensemble si è distinto per la maturità interpretativa e la qualità delle esecuzioni, conquistando un crescente apprezzamento nell’ambito delle stagioni concertistiche italiane e internazionali. A dirigere l’Orchestra nel concerto inaugurale di Catanzaro sarà il maestro Marco Angius, figura di riferimento del panorama musicale italiano, riconosciuto per la profondità delle sue interpretazioni e per una carriera caratterizzata da collaborazioni con importanti istituzioni concertistiche e teatrali. Al suo fianco si esibirà il pianista Ruben Micieli, finalista del Concorso Chopin di Varsavia 2025 e considerato uno degli interpreti più interessanti della sua generazione. La presenza dei due artisti contribuirà a valorizzare ulteriormente un appuntamento che unisce l’esperienza della direzione orchestrale al talento delle nuove generazioni di musicisti.

Biglietti e informazioni per il concerto del 23 ottobre

Il concerto dell’Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala si terrà venerdì 23 ottobre alle ore 21 presso il Teatro Comunale di Catanzaro e segnerà ufficialmente l’avvio della stagione artistica 2026-2027 di AMA Calabria. I biglietti potranno essere acquistati direttamente presso il Teatro Comunale oppure online, attraverso il sito ufficiale www.amaeventi.org. Per ulteriori informazioni sul concerto e sulle modalità di partecipazione è possibile rivolgersi alla segreteria di AMA Calabria, contattando i numeri telefonici 0961.741241 e 389.0670191, oppure scrivendo all’indirizzo di posta elettronica info@amacalabria.org. L’evento inaugura un nuovo percorso culturale che, nei mesi successivi, porterà in Calabria spettacoli musicali, appuntamenti teatrali e interpreti di rilievo nazionale e internazionale.