Catanzaro, lavori sulla SS106: chiusa la carreggiata verso Taranto fino al 4 dicembre

Al fine di consentire l’esecuzione dei lavori di riqualificazione della SS 106 Dir/A (ex SP 16), si rende necessario adottare alcune limitazioni e deviazioni temporanee del traffico veicolare, secondo le modalità di seguito indicate. Nel dettaglio, a partire da domani venerdì 2 ottobre e fino al 4 dicembre 2026, sarà interdetta al traffico la carreggiata in direzione Taranto della SS 106 Var/A a partire dallo svincolo di Catanzaro Est.

Per i veicoli che percorrono la SS 106 Var/A in direzione Taranto, sarà attivato un percorso alternativo mediante deviazione sulla S.P. 166 (ex S.S. 109 Bis). In particolare, attraverso lo svincolo posto in corrispondenza della Motorizzazione Civile di Catanzaro, il flusso veicolare potrà raggiungere la rotatoria denominata “Le Fontane”. Da tale rotatoria, mediante apposita segnaletica di indirizzamento, gli utenti potranno proseguire in direzione Crotone–Taranto, raggiungendo le località servite dalla S.S. 106 Jonica lungo la medesima direttrice. La corrente di traffico proveniente dalla S.S. 106, direzione Taranto-Catanzaro/A2 non subirà invece nessuna variazione.

Lungo l’intero percorso alternativo e in corrispondenza di tutti i nodi viari interessati, sarà installata idonea segnaletica temporanea di indicazione e preavviso, al fine di rendere il percorso di deviazione chiaramente individuabile dagli utenti della strada. Anas (Gruppo FS) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare!” – “Guida e Basta!”. Per una mobilità informata chiama il Servizio Clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.