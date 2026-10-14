Catanzaro, il Torrefranca Saxophone Collective in concerto a Palazzo De’ Nobili: appuntamento venerdì 16 ottobre

Venerdì 16 ottobre, alle ore 18, la Sala Concerti di Palazzo De’ Nobili a Catanzaro ospiterà il Torrefranca Saxophone Collective, ensemble formato da giovani musicisti del Conservatorio “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia, guidati dalla sassofonista e direttrice Isabella Fabbri, artista di riconosciuto prestigio internazionale. L’appuntamento, organizzato dall’Associazione Amici della Musica di Catanzaro, aderente ad AMA Calabria, proporrà al pubblico un percorso attraverso epoche, compositori e linguaggi musicali differenti, con il saxofono protagonista di interpretazioni che spaziano dal repertorio barocco alla musica contemporanea. Sul palco, insieme a Isabella Fabbri, si esibiranno Giuseppe Ziparo, Mimmo Fiamingo, Salvatore Mantegna, Gaetano Chiarello, Luigi Sellaro, Nicola Gialdini e Danilo Navarra, allievi del Conservatorio vibonese coinvolti in un progetto che unisce formazione, ricerca musicale e valorizzazione dei giovani talenti.

Un viaggio musicale da Bach a Piazzolla

Il concerto, intitolato “Dialoghi senza tempo”, nasce dall’idea di mettere in relazione composizioni appartenenti a periodi storici e tradizioni culturali differenti attraverso le sonorità del saxofono. Il programma attraversa così diversi secoli di storia della musica, creando collegamenti tra Johann Sebastian Bach e Heitor Villa-Lobos, tra Jean-Philippe Rameau e Michael Nyman, fino ad arrivare a Georg Friedrich Händel, Dmitrij Šostakovič e Astor Piazzolla. Le architetture musicali di Bach, ancora oggi capaci di offrire nuove possibilità interpretative, assumono sfumature particolari attraverso il timbro dei saxofoni, mentre Villa-Lobos rende omaggio al compositore tedesco attraverso una scrittura influenzata dalla sensibilità e dai colori musicali sudamericani. L’eleganza francese di Rameau lascia spazio alla cantabilità di Georges Bizet, prima dell’incontro con le atmosfere contemporanee di Michael Nyman. Un percorso che valorizza la versatilità dello strumento e la possibilità di rileggere repertori differenti attraverso nuove combinazioni sonore.

Il Torrefranca Saxophone Collective porta sul palco anche il risultato del lavoro di ricerca e formazione svolto all’interno del Conservatorio “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia. La presenza di Isabella Fabbri rappresenta un elemento centrale del progetto, che permette ai giovani interpreti di confrontarsi con pagine musicali molto diverse e di sviluppare un’esperienza artistica condivisa. Il rapporto tra docente e allievi diventa parte integrante dell’esecuzione, superando la tradizionale distinzione tra insegnamento e apprendimento e dando vita a un’unica interpretazione costruita attraverso il contributo di tutti i musicisti. Il repertorio scelto consente inoltre di mettere in evidenza la duttilità espressiva del saxofono, strumento capace di adattarsi a linguaggi e stili differenti senza perdere la propria identità timbrica.

La presidente Daniela Faccio: “Valorizziamo il talento dei giovani”

A sottolineare il significato dell’iniziativa è Daniela Faccio, presidente dell’Associazione Amici della Musica di Catanzaro, che evidenzia il valore artistico e formativo del concerto e l’importanza di offrire spazio alle nuove generazioni di musicisti. “Siamo particolarmente felici di ospitare il Torrefranca Saxophone Collective all’interno della nostra stagione”, afferma la presidente dell’Associazione Amici della Musica, Daniela Faccio. “Ci piace l’idea di un concerto che metta in dialogo epoche diverse e che allo stesso tempo valorizzi il talento dei giovani. La presenza di Isabella Fabbri e dei suoi allievi testimonia come la musica possa creare legami e generare emozioni condivise. È questo lo spirito con cui continuiamo a costruire la nostra proposta musicale”. L’appuntamento si inserisce così nella stagione musicale dell’associazione, con una proposta che affianca alla qualità del repertorio la valorizzazione dell’attività artistica e didattica del Conservatorio vibonese.

Dalla tradizione europea al tango argentino

La parte conclusiva del concerto renderà ancora più evidente il dialogo tra passato e contemporaneità. La celebre Danza slava di Antonín Dvořák e il Valzer n. 2 di Dmitrij Šostakovič offriranno due differenti interpretazioni del rapporto tra musica colta e tradizione popolare, mentre Nostalgia del presente di Silvio Zalambani proporrà una riflessione musicale sul legame tra memoria e attualità. La conclusione sarà affidata a Escualo di Astor Piazzolla, composizione che porterà nella Sala Concerti di Palazzo De’ Nobili l’energia e la passione del linguaggio musicale argentino. Il percorso attraverserà così epoche e sensibilità differenti, mantenendo come elemento di continuità la voce dei saxofoni e il lavoro collettivo degli interpreti.

Il programma completo del concerto

Il programma di “Dialoghi Senza Tempo – Capolavori della storia della musica dialogano con il presente nella voce dei saxofoni” prevede l’esecuzione delle seguenti composizioni:

David Salleras: Capriccio n. 3, con Salvatore Mantegna al saxofono solo; Johann Sebastian Bach: Invenzioni a due voci n. 4, 13, BWV 775 e 784; Heitor Villa-Lobos: Bachianas brasileiras n. 5; Barry Cockcroft: Blow Down, con Isabella Fabbri e Salvatore Mantegna ai saxofoni; Jean-Philippe Rameau: Tambourin da Suite in mi minore, RCT 2; Georges Bizet: Intermezzo da L’Arlésienne; Michael Laurence Nyman: Songs for Tony I, con Isabella Fabbri, Giuseppe Ziparo, Nicola Gialdini e Danilo Navarra ai saxofoni.

La seconda parte del programma comprende Georg Friedrich Händel con Musica sull’acqua, Suite n. 2, HWV 349, articolata nei movimenti Allegro, Menuet e Bourrée; Antonín Leopold Dvořák con Danza slava op. 46 n. 8 in sol minore; Dmítrij Dmítrievič Šostakóvič con Waltz n. 2; Silvio Zalambani con Nostalgia del presente e, infine, Astor Piazzolla con Escualo. Una selezione che consente di attraversare differenti tradizioni compositive e di ascoltare alcune pagine del repertorio internazionale attraverso le sonorità dell’ensemble di saxofoni.

Come assistere al concerto

L’appuntamento con il Torrefranca Saxophone Collective è fissato per venerdì 16 ottobre alle ore 18 nella Sala Concerti di Palazzo De’ Nobili, a Catanzaro. Sarà possibile assistere all’esibizione utilizzando l’abbonamento alla stagione musicale 2026-2027 dell’Associazione Amici della Musica oppure acquistando il biglietto d’ingresso, disponibile prima dell’inizio del concerto. L’iniziativa rappresenta un’occasione per ascoltare i giovani musicisti del Conservatorio “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia in un programma che attraversa la storia della musica, valorizzando il dialogo tra generazioni, la formazione artistica e le potenzialità espressive del saxofono.