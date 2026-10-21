Catanzaro, il nuovo Prefetto incontra i Maestri del Lavoro della Calabria

Martedì 13 ottobre 2026, presso il Palazzo del Governo di Catanzaro, il Prefetto Dott. Clemente Di Nuzzo ha ricevuto il Console Regionale della Calabria della Federazione Nazionale dei Maestri del Lavoro, MdL Nicola Morabito, Console Metropolitano di Reggio Calabria e Vice Presidente Nazionale per il Sud e le Isole. Erano presenti i Consoli provinciali MdL Giusto Laugelli per Catanzaro, MdL Renzo Perri per Cosenza e MdL Antonio Laratta per Crotone. Assente per impegni istituzionali il Console di Vibo Valentia, MdL Raffaele Di Bella. Hanno partecipato anche il Console Regionale Emerito, MdL Saverio Capria, e il Tesoriere Regionale Emerito, MdL Sarina Idà.

La cortese accoglienza del Prefetto ha favorito un clima cordiale e un immediato confronto. Il Console provinciale Giusto Laugelli ha rivolto un particolare saluto di benvenuto a nome dei Maestri del Lavoro catanzaresi. Il Console Regionale Morabito ha quindi illustrato le finalità della Federazione e le principali attività, richiamando anche la conoscenza dei Maestri maturata dal Prefetto durante i suoi precedenti incarichi a Rovigo e Arezzo.

Nel corso dell’incontro, Morabito ha consegnato l’ultimo numero della rivista nazionale Il Magistero del Lavoro, soffermandosi sulle iniziative federative e sulle manifestazioni del 1° Maggio 2026, compresa quella organizzata a Catanzaro.

È stato inoltre presentato un folder illustrativo con l’organigramma regionale e dei Consolati provinciali, corredato da dati sulla presenza dei Maestri e delle Maestre in Calabria, sui territori rappresentati e sui principali settori produttivi di provenienza.

Particolare attenzione è stata dedicata alla Testimonianza Formativa, attività centrale della missione federativa attraverso la quale i Maestri mettono gratuitamente a disposizione degli studenti le competenze e le esperienze maturate nel mondo del lavoro. I dati nazionali e regionali, suddivisi per Consolato, hanno evidenziato l’impegno nelle scuole di ogni ordine e grado. Sono stati presentati anche gli altri progetti, tra cui Realtà Femminile, NaturaDì e le iniziative artistiche dei Maestri, documentati da una rassegna stampa sulle attività svolte in Calabria.

A ricordo dell’incontro, il Console Regionale ha donato al Prefetto una piastrella celebrativa del XXXVII Convegno Nazionale dei Maestri del Lavoro, organizzato nel 2022 a Tropea dal Consolato di Vibo Valentia, con il contributo dei Consolati calabresi e il coordinamento regionale. L’opera, raffigurante le cinque province della Calabria, è stata realizzata dal Maestro Camberini, apprezzato fotografo. I Consoli hanno inoltre consegnato al Prefetto il Crest ufficiale della Stella al Merito del Lavoro.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di conoscenza e confronto sui temi del lavoro e della scuola, mettendo in luce il valore dell’attività volontaria svolta dalle Maestre e dai Maestri a favore delle comunità calabresi. Sono state inoltre condivise riflessioni sulle prossime celebrazioni del 1° Maggio e sulle collaborazioni con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro in vista delle future cerimonie di conferimento delle Stelle al Merito del Lavoro.

La visita si è conclusa in un clima di reciproca cordialità, con l’auspicio di consolidare la collaborazione con le istituzioni per promuovere la cultura del lavoro e della sicurezza, trasmettere competenze alle nuove generazioni e valorizzare le eccellenze del territorio calabrese.