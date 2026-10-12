Catanzaro, il Festival d’Autunno inaugura con GNMR: musica, omaggio a Rotella e sapori calabresi

Musica elettronica, arte contemporanea, gastronomia e persino calcio per una serata speciale nel cuore di Catanzaro. La XXIII edizione del Festival d’Autunno, ideato e diretto da Antonietta Santacroce, prenderà il via venerdì 16 ottobre, alle ore 21, nel Chiostro del Complesso Monumentale del San Giovanni, con un appuntamento che riunirà diverse forme di espressione artistica e le eccellenze del territorio calabrese. Protagonista dell’inaugurazione sarà GNMR, nome d’arte di GianMaria Coccoluto, dj e producer italiano attivo sulla scena internazionale, che presenterà il progetto Carnival. La serata sarà anche l’occasione per rendere omaggio a Mimmo Rotella, nel ventennale della sua scomparsa, attraverso un percorso che collega la ricerca artistica del maestro catanzarese alla musica elettronica. Accanto al dj set debutterà inoltre il nuovo format Music. Food. Drink., dedicato all’incontro tra musica, alta cucina e convivialità, con un itinerario gastronomico che valorizzerà alcuni dei prodotti più rappresentativi della Calabria.

GNMR a Catanzaro: il legame con Claudio Coccoluto e Mimmo Rotella

L’appuntamento inaugurale del Festival d’Autunno avrà un significato particolare anche per il rapporto tra GianMaria Coccoluto, il padre Claudio e l’opera di Mimmo Rotella. Negli anni Ottanta, infatti, Claudio Coccoluto lavorò sulle poesie epistaltiche dell’artista catanzarese, composizioni fonetiche costruite attraverso parole inventate, suoni, onomatopee e sperimentazioni vocali, traducendone la forza espressiva nel proprio linguaggio musicale ed elettronico. A distanza di anni, GNMR riprende quel dialogo tra arte e suono, proponendo una rilettura che intende custodire la memoria di quelle sperimentazioni e contribuire a farle conoscere attraverso la propria sensibilità artistica. Per il dj, esibirsi a Catanzaro significa quindi anche tornare su un patrimonio culturale che appartiene alla storia professionale e personale della sua famiglia. “Mio padre lavorò sui poemi fonetici di Rotella, portandoli nel proprio linguaggio musicale ed elettronico. Oggi tornare su quel materiale significa per me custodire quella memoria e, allo stesso tempo, provare a renderla nuovamente viva attraverso il mio mondo espressivo”. Un legame che il Festival ha scelto di valorizzare proprio nell’anno dedicato al ricordo del maestro catanzarese.

Il percorso artistico di GianMaria Coccoluto si sviluppa tra sonorità house e techno, produzioni e collaborazioni che lo hanno portato a esibirsi in contesti internazionali. Con Carnival, il pubblico potrà immergersi nel suo universo musicale attraverso un dj set che comprenderà anche brani come Toccata and Fugue in D Minor (Dub Dream). La proposta musicale si inserisce così in una serata che non sarà soltanto un appuntamento dedicato all’intrattenimento, ma anche un’occasione per approfondire il rapporto tra linguaggi artistici differenti. La sperimentazione fonetica di Rotella, la ricerca elettronica di Claudio Coccoluto e l’esperienza musicale di GNMR rappresenteranno i riferimenti di un incontro tra generazioni e forme espressive, nel quale il suono diventa uno strumento per mantenere viva la memoria artistica e reinterpretarla nel presente.

Music. Food. Drink., il nuovo format tra alta cucina e prodotti calabresi

La serata del 16 ottobre segnerà anche il debutto di Music. Food. Drink., il nuovo format del Festival d’Autunno che affianca alla musica un’esperienza gastronomica dedicata alle eccellenze regionali. Protagonista sarà la chef Annita Ferragina, che presenterà Navigando tra le note del gusto, un itinerario articolato in sei assaggi ispirati ai prodotti e ai sapori della Calabria. Tra gli ingredienti scelti per le preparazioni figurano la cipolla di Tropea, il Suino Nero, le mele della Sila e il riso di Sibari, prodotti che saranno al centro di creazioni gastronomiche accompagnate anche da momenti di show cooking. La proposta si completerà con la partecipazione di Senatore Vini, Tramontana Vini, Birra Gladium e Qual’Italy, che contribuiranno alla serata attraverso vini, birre, cocktail e amari pensati per valorizzare le produzioni del territorio. L’obiettivo del nuovo format è accostare il linguaggio musicale alla cultura gastronomica, trasformando l’appuntamento inaugurale in un’esperienza condivisa nella quale la convivialità accompagnerà la proposta artistica.

La mostra gratuita di Mimmo Rotella e la partita del Catanzaro sul maxischermo

Il programma dell’inaugurazione comprenderà anche due iniziative che ampliano ulteriormente la proposta culturale e ricreativa del Festival. In occasione di Carnival, il pubblico avrà infatti la possibilità di visitare gratuitamente la mostra Mimmo Rotella. MONUMENTALE, dedicata all’artista catanzarese. Un’opportunità che si inserisce nel percorso di omaggio a Rotella e che permetterà ai partecipanti di affiancare all’ascolto musicale la conoscenza della sua produzione artistica. Non mancherà inoltre uno spazio dedicato agli appassionati di calcio: durante la serata sarà possibile seguire Hellas Verona-Catanzaro su un maxischermo allestito appositamente per i tifosi giallorossi. La scelta di unire musica, arte, gastronomia e sport caratterizzerà dunque l’esordio della XXIII edizione, con un appuntamento pensato per coinvolgere pubblici diversi e valorizzare contemporaneamente il patrimonio culturale e le eccellenze calabresi. Il Chiostro del Complesso Monumentale del San Giovanni diventerà così il luogo d’incontro tra intrattenimento, memoria artistica e tradizioni del territorio.

Festival d’Autunno, dove acquistare i biglietti per Carnival

I biglietti per partecipare a Carnival, in programma venerdì 16 ottobre alle ore 21, sono disponibili presso la segreteria del Festival d’Autunno a Catanzaro, situata di fronte al Teatro Politeama, attraverso il sito ufficiale www.festivaldautunno.com e nelle rivendite autorizzate del circuito TicketOne. È inoltre possibile acquistare i biglietti direttamente online attraverso la pagina dedicata all’evento su TicketOne. Per ulteriori informazioni gli interessati possono contattare il numero 351/7976071. L’appuntamento al San Giovanni aprirà ufficialmente la XXIII edizione del Festival d’Autunno, che sceglie di inaugurare il proprio programma attraverso un’iniziativa capace di mettere in relazione il linguaggio della musica elettronica, l’eredità artistica di Mimmo Rotella e la valorizzazione delle produzioni gastronomiche calabresi.