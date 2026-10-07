Catanzaro, i nuovi ufficiali dei Carabinieri ricevuti dal Prefetto Di Nuzzo

Gli Ufficiali dei Carabinieri neo giunti al Comando Provinciale di Catanzaro hanno fatto visita al Prefetto Clemente Di Nuzzo. A circa un mese dal loro insediamento in punti nevralgici della provincia, quali Catanzaro città, Lamezia Terme, Girifalco e Soveria Mannelli, il Prefetto Di Nuzzo ha dato loro il benvenuto, ringraziandoli per il prezioso supporto garantito dai capillari presidi dell’Arma in termini sia di continuo flusso info investigativo nei confronti dell’autorità di pubblica sicurezza, sia nella quotidiana azione di rassicurazione e supporto nei confronti delle molteplici comunità della provincia. Gli Ufficiali, già pienamente inseriti nei nuovi contesti di riferimento, hanno a loro volta ringraziato il Prefetto Di Nuzzo per l’ospitalità ed il clima di piena collaborazione inter istituzionale trovato in provincia ed hanno garantito il massimo impegno nell’assolvimento dei rispettivi incarichi.