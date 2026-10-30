Catanzaro, i Maestri del Lavoro incontrano il direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale: focus su formazione, sicurezza e legalità

Un confronto dedicato al rapporto tra scuola, formazione e mondo del lavoro si è svolto martedì 20 ottobre 2026 negli uffici dell’Ufficio Scolastico Regionale di Catanzaro, dove la direttrice Loredana Giannicola ha ricevuto una delegazione della Federazione Nazionale dei Maestri del Lavoro, guidata dal Console Regionale della Calabria Nicola Morabito, anche Console Metropolitano di Reggio Calabria e Vice Presidente Nazionale per il Sud e le Isole. All’incontro hanno partecipato i Consoli provinciali Giusto Laugelli per Catanzaro, Renzo Perri per Cosenza e Antonio Laratta per Crotone, insieme al Console Regionale Emerito Saverio Capria e alla Tesoriera Regionale Emerita Sarina Idà. Assente per impegni istituzionali il Console di Vibo Valentia, Raffaele Di Bella.

Le attività dei Maestri del Lavoro in Calabria

Nel corso dell’incontro, svoltosi in un clima cordiale, Morabito ha illustrato le finalità della Federazione e le principali iniziative promosse sul territorio. Alla direttrice Giannicola è stato consegnato l’ultimo numero della rivista nazionale Il Magistero del Lavoro, con un approfondimento sulle attività federative e sulle manifestazioni del 1° maggio 2026, tra cui quella organizzata a Catanzaro. La delegazione ha inoltre presentato un documento illustrativo contenente l’organigramma regionale e dei Consolati provinciali, accompagnato dai dati sulla presenza dei Maestri e delle Maestre del Lavoro in Calabria, sulla loro distribuzione territoriale e sui principali settori produttivi di provenienza.

Formazione degli studenti e cultura della sicurezza sul lavoro

Particolare attenzione è stata riservata alla Testimonianza Formativa, una delle attività centrali della Federazione, attraverso la quale i Maestri del Lavoro mettono gratuitamente a disposizione degli studenti le competenze e le esperienze professionali acquisite nel corso della propria carriera. I dati nazionali e regionali, articolati per Consolato, hanno consentito di illustrare l’impegno portato avanti nelle scuole di ogni ordine e grado. Durante il confronto sono stati presentati anche i progetti Realtà Femminile e NaturaDì, oltre alle iniziative artistiche realizzate dai Maestri del Lavoro, documentate attraverso una rassegna stampa delle attività svolte in Calabria.

La discussione ha riguardato anche le prossime iniziative negli istituti scolastici e le collaborazioni con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro per promuovere la cultura della sicurezza, la conoscenza della legislazione e il rispetto della legalità nei luoghi di lavoro. La visita si è conclusa con l’auspicio di rafforzare la collaborazione tra la Federazione e le istituzioni scolastiche calabresi, sviluppando percorsi condivisi di formazione e orientamento. L’obiettivo è favorire il trasferimento di esperienze, competenze e valori professionali alle nuove generazioni, contribuendo a rendere la scuola un luogo di crescita e preparazione consapevole al futuro lavorativo.