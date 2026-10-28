Catanzaro, guasto alla rete idrica: quartieri senz’acqua e scuole chiuse. Ecco le zone interessate

Disagi nella mattinata di oggi, mercoledì 28 ottobre, a Catanzaro, a causa di un guasto alla rete idrica che ha reso necessaria l’interruzione dell’erogazione dell’acqua in diversi quartieri della città. A comunicarlo è Sorical, che ha disposto la sospensione del servizio dal serbatoio Corvo per consentire gli interventi di riparazione della rete di adduzione. I lavori sono attualmente in corso e, secondo le previsioni comunicate da Sorical, l’erogazione dell’acqua dovrebbe riprendere entro le ore 10 di oggi, mentre la completa normalizzazione del servizio è prevista in serata.

Catanzaro, le zone interessate dall’interruzione idrica

La sospensione dell’erogazione interessa diverse aree della città, in particolare il quartiere Corvo, viale Isonzo, via Caduti 16 Marzo 1978, Aranceto, parte del quartiere Fortuna e le zone limitrofe. L’interruzione si è resa necessaria a seguito della rottura di una condotta idrica, sulla quale sono in corso gli interventi di riparazione per consentire il ripristino del servizio.

Scuole chiuse nei quartieri Corvo, Aranceto e Fortuna

La carenza d’acqua ha avuto conseguenze anche sulle attività scolastiche. A causa del guasto e della conseguente interruzione del servizio idrico, i plessi scolastici situati nei quartieri Corvo, Aranceto e Fortuna resteranno chiusi nella mattinata di oggi, mercoledì 28 ottobre. La chiusura è legata alle difficoltà nell’assicurare il regolare funzionamento delle strutture scolastiche in assenza di acqua. Secondo quanto comunicato da Sorical, il servizio idrico dovrebbe essere ripristinato a partire dalle ore 10, mentre per il ritorno alla piena normalità nelle zone interessate sarà necessario attendere la serata.