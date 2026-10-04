Catanzaro, focus sul quartiere marinaro: sviluppo, sicurezza e degrado al centro dell’incontro di “Punto di svolta”

Il rilancio di Catanzaro passa anche dalla valorizzazione del suo quartiere marinaro, considerato una componente fondamentale della crescita complessiva della città. È da questo presupposto che nasce l’iniziativa promossa dal movimento “Catanzaro punto di Svolta”, coordinato da Francesco Pitaro, in programma mercoledì 7 ottobre alle ore 18 nella sala dell’Hotel Perla del Porto. L’appuntamento, dal titolo “Focus sul quartiere marinaro e prospettive di sviluppo”, è stato organizzato nella convinzione che non vi sia una parte della città da privilegiare rispetto alle altre e che il rilancio di Catanzaro possa concretizzarsi soltanto se tutte le sue aree tornano a muoversi nella stessa direzione, ciascuna valorizzando le proprie peculiarità. Al centro del confronto ci saranno il mare e il quartiere marinaro, indicati come un patrimonio di grande valore che, secondo il movimento, sarebbe stato a lungo penalizzato da scelte urbanistiche sbagliate compiute nel corso della prima e della seconda Repubblica.

Infrastrutture, sicurezza e degrado urbano tra i temi dell’incontro

Dopo l’intervento introduttivo di Francesco Pitaro, l’iniziativa proseguirà con una serie di interventi programmati, alcuni dei quali dedicati in maniera specifica alle criticità infrastrutturali, ai temi della sicurezza e al degrado urbano. L’obiettivo dichiarato è quello di affrontare la situazione del quartiere marinaro non come una questione separata dal resto della città, ma come parte di una più ampia strategia di riabilitazione urbana, economica e sociale. Il movimento parte infatti dalla considerazione che la ripresa del quartiere debba inserirsi all’interno di un processo più generale di rilancio di Catanzaro, capace di coinvolgere tutte le sue componenti territoriali. La prospettiva indicata è quella di un’integrazione organica e funzionale tra le diverse aree della città, da Nord a Sud, superando una visione frammentata dello sviluppo urbano e puntando invece su una maggiore sinergia tra territori, funzioni e identità locali.

La sfida dell’integrazione tra le diverse parti della città

La linea proposta da “Catanzaro punto di Svolta” è quindi quella di considerare il quartiere marinaro come una risorsa strategica all’interno di un progetto complessivo di crescita. Il mare e l’area costiera vengono indicati come un patrimonio da mettere a valore, mentre il tema della riqualificazione viene legato direttamente alla capacità della città di costruire una visione comune e condivisa. Secondo l’impostazione dell’iniziativa, solo una piena collaborazione tra le diverse parti di Catanzaro può produrre un cambiamento sostanziale dello status quo e favorire una ripresa stabile sotto il profilo economico e sociale. L’appuntamento del 7 ottobre all’Hotel Perla del Porto sarà quindi dedicato non soltanto all’analisi delle criticità esistenti, ma anche alle prospettive di sviluppo di un quartiere ritenuto centrale per il futuro dell’intera città.