Catanzaro, dà false generalità ai Carabinieri: era senza patente e violava l’obbligo di dimora

Nel corso di un servizio di controllo alla circolazione stradale svolto nella mattinata del 14 ottobre, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Soveria Mannelli hanno deferito in stato di libertà un uomo di 45 anni, residente nel Vibonese, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, controllato a bordo di un’utilitaria, ha inizialmente tentato di sviare i militari, fornendo identità ed elementi anagrafici falsi. Gli immediati accertamenti condotti dall’Arma hanno tuttavia consentito di risalire alle sue reali generalità, facendo emergere un quadro di plurime violazioni.

Dalle verifiche è risultato infatti che il conducente era sprovvisto della patente di guida, poiché revocata a seguito di una precedente sottoposizione alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Inoltre, i Carabinieri hanno accertato l’inosservanza dell’obbligo di dimora nel proprio comune di residenza, prescrizione cui l’uomo era tenuto in quanto attualmente affidato in prova ai servizi sociali. Alla luce dei fatti contestati, l’automobilista è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per falsa attestazione a pubblico ufficiale, guida senza patente e violazione delle prescrizioni imposte.