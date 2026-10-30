Catanzaro, approvato il nuovo regolamento Commissione Pari Opportunità

L’approvazione del nuovo regolamento della Commissione comunale per le Pari Opportunità, avvenuta nella seduta del Consiglio comunale di Catanzaro di ieri, 29 ottobre, conclude un percorso durato quasi tre anni e rappresenta un risultato importante per il lavoro e il ruolo della Commissione. A esprimere soddisfazione è la presidente Luciana Loprete, che fin dall’inizio del proprio mandato ha individuato nella revisione del regolamento uno degli obiettivi principali della sua presidenza.

“Il regolamento del 2015 necessitava di una profonda revisione, capace di tenere conto dei cambiamenti intervenuti nella società e delle nuove esigenze emerse nel campo delle pari opportunità. Dopo oltre dieci anni, era necessario ripensare uno strumento che non risultava più pienamente al passo con i tempi, per rendere la Commissione sempre più capace di interpretare i bisogni delle persone e contribuire alla vita della città“.

La predisposizione di una proposta condivisa e la sua presentazione alle commissioni consiliari competenti, in vista della successiva approvazione da parte dell’assise, hanno costituito un impegno centrale del mandato.

“È stato un percorso lungo, che ha richiesto confronto, costanza e determinazione. Oggi possiamo finalmente riconoscere il valore di un lavoro portato avanti insieme, con responsabilità e con la consapevolezza che le pari opportunità hanno bisogno anche di strumenti istituzionali adeguati. Non un semplice aggiornamento formale, ma una revisione necessaria per accompagnare l’evoluzione della società“.

La presidente rivolge un ringraziamento alle colleghe commissarie e al Consiglio comunale: “ringrazio tutte le componenti della Commissione per il contributo offerto, per l’impegno e per lo spirito di collaborazione con cui abbiamo costruito e approvato all’unanimità la proposta. Ringrazio il Consiglio comunale per aver concluso questo iter, dando finalmente una risposta a un’esigenza che avevamo posto con chiarezza e convinzione“.

Accanto alla soddisfazione per il risultato raggiunto, Loprete esprime tuttavia una considerazione sulle quattro astensioni registrate al momento del voto.

“L’unica nota stonata è rappresentata dalle quattro astensioni, delle quali risulta difficile comprendere il senso di fronte a un regolamento elaborato e licenziato all’unanimità dalla Commissione. Le commissarie sono espressione di tutti i gruppi consiliari e proprio questa pluralità ha dato forza a una proposta costruita di concerto, attraverso il confronto e la condivisione. Nel pieno rispetto della libertà di voto di ciascun consigliere, sarebbe stato auspicabile che l’unità maturata all’interno della Commissione trovasse pieno riscontro anche nell’assise comunale“.

“Il risultato raggiunto resta comunque importante e appartiene a tutte le commissarie che vi hanno lavorato. Da oggi proseguiamo il nostro impegno con rinnovata determinazione, affinché il lavoro della Commissione continui a tradursi in proposte e azioni concrete per una città più equa, inclusiva e attenta ai diritti“, conclude Loprete