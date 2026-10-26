Catanzaro, al Policlinico due giornate dedicate alle pazienti oncologiche: cure, benessere e prevenzione

Due giornate dedicate alle pazienti oncologiche, per offrire un percorso di attenzione e benessere che vada oltre le terapie, attraverso il movimento, la nutrizione, l’ascolto, la musica e la cura di sé. È questo l’obiettivo di “Giornate in Rosa – Prendersi cura, oltre la cura”, l’iniziativa in programma il 28 e 29 ottobre 2026, dalle ore 11:00 alle 13:00, presso il Day Hospital Oncologico del Policlinico Universitario, presidio Mater Domini, dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Renato Dulbecco e dell’Università Magna Graecia di Catanzaro.

Il Day Hospital afferisce alle Unità Operative dirette dai professori P. Tagliaferri e P. Tassone. L’iniziativa è promossa dalla dott.ssa N. Staropoli, referente per i tumori mammari, e dalla dott.ssa I. Rondinelli, coordinatrice del Day Hospital, con il supporto dell’intero staff medico e infermieristico.

Catanzaro, due giornate per il benessere delle pazienti oncologiche

L’appuntamento si inserisce nel contesto dell’Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione e alla sensibilizzazione sul tumore al seno, conosciuto anche come “Breast Cancer Awareness”. Le due giornate coinvolgeranno direttamente le pazienti presenti nel Day Hospital e negli ambulatori per sottoporsi a terapie, visite e controlli, trasformando il tempo dedicato alle cure in un’occasione di attenzione alla persona e al suo benessere psicofisico.

Il programma prevede attività che spaziano dall’esercizio fisico alla nutrizione clinica, dalla psico-oncologia all’estetica oncologica, fino alla musica. Un insieme di iniziative accomunate dall’obiettivo di promuovere consapevolezza, benessere e attenzione al presente, valorizzando tutti gli aspetti che accompagnano il percorso di malattia.

Attività fisica e danza durante il percorso oncologico

Uno spazio specifico sarà dedicato al movimento e all’importanza dell’attività fisica nella prevenzione e durante i trattamenti oncologici. Il professor F. Quinzi e la dottoressa C.G. Lia, della Cattedra di Scienze Motorie, proporranno momenti di movimento e prove di danza, con l’obiettivo di sottolineare il valore dell’esercizio fisico anche durante il percorso di cura.

Nutrizione clinica e screening per il rischio di sarcopenia

Particolare attenzione sarà riservata anche alla nutrizione clinica. La professoressa T. Montalcini, insieme al proprio team, proporrà valutazioni dedicate alle pazienti e uno screening specifico per individuare il rischio di sarcopenia, una condizione caratterizzata dalla riduzione della massa e della forza muscolare.

“Tale condizione caratterizzata dalla riduzione della massa e della forza muscolare è particolarmente rilevante nelle pazienti oncologiche. La prevenzione e il riconoscimento della sarcopenia sono fondamentali per preservare autonomia, qualità di vita e capacità di affrontare i trattamenti oncologici. Le donne che presenteranno risultati indicativi di rischio potranno essere indirizzate verso un percorso personalizzato di approfondimento e supporto nutrizionale, anche successivo all’evento.”

Lo screening rappresenterà quindi un’opportunità per riconoscere eventuali condizioni di rischio e, quando necessario, indirizzare le pazienti verso ulteriori approfondimenti e un supporto nutrizionale personalizzato, anche dopo la conclusione delle due giornate.

Psico-oncologia ed estetica: attenzione anche al benessere emotivo

Il programma comprenderà inoltre uno spazio dedicato alla psico-oncologia, curato dalla dott.ssa R. Riccio dell’ASP di Catanzaro. L’attività sarà incentrata sull’ascolto, sulla resilienza e sulla consapevolezza, aspetti importanti nell’esperienza delle persone che affrontano una malattia oncologica.

Accanto al sostegno psicologico troverà spazio anche l’estetica oncologica, con un’attenzione particolare alla cura di sé e all’immagine corporea. Si tratta di aspetti che possono assumere un significato rilevante durante e dopo i trattamenti, contribuendo al benessere complessivo della persona.

Musica e volontariato per accompagnare le pazienti

Ad accompagnare entrambe le giornate sarà anche la musica, grazie alla partecipazione di volontari e artisti. I momenti musicali saranno aperti a tutti i pazienti presenti nel Day Hospital e offriranno occasioni di condivisione, emozione e leggerezza durante la permanenza nella struttura.

Un contributo all’organizzazione e allo svolgimento delle attività arriverà inoltre dalle volontarie dell’associazione “A. Serra”, che garantiranno un supporto costante per tutta la durata dell’iniziativa.

Alla base di “Giornate in Rosa – Prendersi cura, oltre la cura” c’è un principio che unisce tutte le attività in programma: curare la malattia significa anche prendersi cura della persona che la attraversa. Un approccio che punta ad affiancare alle terapie oncologiche momenti dedicati al benessere fisico, psicologico ed emotivo delle pazienti.