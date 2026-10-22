Catanzaro al centro del basket giovanile nazionale: una leggenda fra gli ospiti del XVIII Trofeo del Mediterraneo

Catanzaro si prepara a diventare la capitale della pallacanestro giovanile italiana. Dal 31 ottobre al 2 novembre il capoluogo ospiterà la XVIII edizione del Trofeo del Mediterraneo, prestigiosa manifestazione nazionale organizzata dalla FIP Calabria e patrocinata dalla Regione Calabria e dal Comune di Catanzaro. Una manifestazione diventata negli anni un punto di riferimento per la valorizzazione dei giovani talenti del basket.

Otto rappresentative regionali, maschili e femminili, composte da atleti dell’annata 2012, si confronteranno in tre giornate di grande pallacanestro. Nel torneo maschile saranno protagoniste Calabria, Piemonte, Sicilia e Lazio, mentre in quello femminile si sfideranno Calabria, Sicilia, Piemonte e Toscana. Una manifestazione che abbraccia diverse tradizioni cestistiche italiane e che, nelle precedenti edizioni, ha visto partecipare giovani successivamente approdati in Serie A e nelle varie Nazionali.

Particolarmente significativa la valenza tecnica dell’evento, inserito nel progetto Academy nazionale della FIP. A Catanzaro saranno presenti i responsabili delle squadre azzurre giovanili maschili e femminili, che seguiranno da vicino i giovani talenti. Previsti anche incontri e momenti di confronto tra tecnici e allenatori, per rafforzare il collegamento tra attività territoriale e percorsi di formazione nazionale.

Ospite d’eccezione sarà Roberto Brunamonti, leggenda del basket italiano, campione d’Europa con la Nazionale nel 1983, argento olimpico a Mosca 1980 e quattro volte campione d’Italia con la Virtus Bologna. Una presenza prestigiosa e un esempio per le nuove generazioni.

“Il Trofeo del Mediterraneo rappresenta uno dei fiori all’occhiello della nostra attività e siamo orgogliosi di ospitare a Catanzaro realtà di grande tradizione cestistica. La manifestazione con il tempo sta assumendo maggiore rilevanza e come Fip Calabria la rendiamo itinerante coinvolgendo di anno in anno tutte le province. Diciotto edizioni significano costanza, impegno e programmazione“, dichiara Paolo Surace, presidente della FIP Calabria.

“L’inserimento nel progetto Academy nazionale conferisce alla manifestazione un valore tecnico ancora maggiore, offrendo ai nostri giovani un’importante opportunità di crescita e confronto. Organizzare un evento di questa portata, con otto rappresentative e tre impianti coinvolti, richiede uno sforzo significativo, che affrontiamo con entusiasmo e con la convinzione che investire sui giovani significhi investire sul futuro del basket calabrese. La presenza di un campione come Brunamonti rende questa edizione ancora più speciale“.

Il torneo rappresenterà anche un’occasione di promozione turistica e valorizzazione del territorio, grazie all’arrivo di atleti, tecnici e accompagnatori da diverse regioni italiane. Previste iniziative per far conoscere ai partecipanti le bellezze del territorio.

“Vogliamo che sia una festa dello sport e un’esperienza indimenticabile per i ragazzi – conclude Surace -. A nome di tutto il Direttivo ringrazio la Regione Calabria e la Città di Catanzaro per il sostegno e la collaborazione, fondamentali per la riuscita della manifestazione“. Le gare si svolgeranno al Palagiovino, al Palasport S. Gallo e al Palasport G. Greco, per tre giornate che porteranno Catanzaro e la Calabria al centro della scena cestistica giovanile nazionale.