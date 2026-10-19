Catanzaro, 35 milioni per il sistema idrico. Capellupo elogia Fiorita: “in un anno e mezzo ha fatto più di chi ha guidato Sorical per cinque anni”

“Accolgo con grande soddisfazione la presentazione degli interventi da 35 milioni di euro destinati allo schema idrico di Catanzaro. Si tratta di un risultato straordinario per la nostra città, che può finalmente guardare con maggiore fiducia alla soluzione di criticità che per troppo tempo hanno inciso sulla vita quotidiana di tanti cittadini e famiglie.

Desidero rivolgere un sincero ringraziamento all’assessore regionale all’Ambiente e all’Idrico, Antonio Montuoro, al management di Sorical e al sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, che ricopre anche il ruolo di presidente di Arrical, per il lavoro portato avanti e per aver contribuito a costruire una sinergia istituzionale capace di tradursi in risultati concreti“. È quanto dichiarato dal Consigliere comunale Vincenzo Capellupo attraverso una nota stampa.

“Una collaborazione che lo stesso presidente Occhiuto ha pubblicamente riconosciuto e valorizzato, sottolineando l’importanza del rapporto istituzionale con il sindaco Fiorita e dell’impegno dell’assessore Montuoro. È la dimostrazione che, quando le istituzioni lavorano insieme, superando divisioni e appartenenze politiche, è possibile affrontare anche le questioni più complesse e restituire risposte ai territori.

A proposito di risultati, viene spontaneo osservare, senza polemica, che è bastato un anno e mezzo di Nicola Fiorita alla guida di Arrical per imprimere un’accelerazione concreta a un percorso che amministratori di lungo corso, rimasti alla guida di Sorical anche per cinque anni, non hanno fatto.

Il sistema idrico calabrese aveva bisogno di una riorganizzazione, di capacità di programmazione e di strumenti operativi in grado di trasformare le risorse disponibili in investimenti. La riforma di Arrical e il rilancio di Sorical, come evidenziato dallo stesso presidente della Regione, rappresentano passaggi fondamentali per rendere possibile questa nuova fase.

Gioisco, come ho sempre fatto, per ogni finanziamento, ogni opera e ogni intervento che arriva a Catanzaro e contribuisce a migliorare la qualità della vita dei cittadini. Non ho mai avuto difficoltà a riconoscere i meriti di chi lavora per la nostra città, a prescindere dal colore politico, perché l’interesse di Catanzaro viene prima di ogni altra considerazione.

Al plauso, tuttavia, deve accompagnarsi la responsabilità di vigilare. Continuerò a seguire con attenzione l’attuazione degli interventi, affinché le risorse vengano spese nei tempi previsti, con efficienza, trasparenza e nella maniera più utile per la comunità. L’annuncio dei finanziamenti è un passaggio importante, ma la vera vittoria sarà garantire ai cittadini un servizio idrico finalmente adeguato, affidabile e all’altezza delle esigenze di una città capoluogo.

Resta, infine, un ultimo tassello che considero irrinunciabile: la questione dei lavoratori del settore idrico a Catanzaro per i quali è fondamentale questa solida sinergia istituzionale“, conclude Capellupo.