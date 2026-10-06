Catania, una grande festa per la pace: 400 studenti protagonisti tra musica, sport ed emozioni

Si è svolta a Catania la manifestazione “It’s Time for Peace – Sport & Musica in Movimento”, che ha coinvolto studenti, scuole, associazioni, artisti e cittadini in una mattinata di sport, musica e testimonianze per parlare di pace attraverso i giovani. L’iniziativa è stata promossa dai Giovani per un Mondo Unito, Living Peace International, dal Centro Sportivo Italiano di Catania, dal Liceo Scientifico Galileo Galilei, scuola capofila insieme al Liceo Spedalieri, al Liceo Lombardo Radice e all’Istituto Polivalente Valdisavoia di Catania ha visto la partecipazione di circa 400 giovani e docenti.

La seconda parte della manifestazione è stata dedicata alla musica e alle testimonianze dei giovani sulla pace

La giornata è iniziata alle ore 9:00 in Piazza Borgo con una mini maratona non agonistica, conclusa in Piazza Università. La seconda parte della manifestazione è stata dedicata alla musica e alle testimonianze dei giovani sulla pace e sulla solidarietà. Sono intervenuti i rappresentanti di Giovani per un Mondo Unito, Living Peace International e Centro Sportivo Italiano, i dirigenti scolastici e il sindaco di Catania avv. Trantino. Alcuni giovani hanno raccontato esperienze concrete di pace e solidarietà, la Pace si può costruire partendo dai propri ambienti, mostrando come anche piccoli gesti quotidiani possano contribuire a migliorare i rapporti tra le persone e a costruire la pace.

Sul palco si sono poi alternate cinque band giovanili professionistiche e tra una band e l’altra, sono stati premiati i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato alle gare sportive. Al termine della manifestazione sono state raccolte anche le impressioni degli artisti e dei partecipanti, ai quali è stato chiesto di raccontare il significato che questa giornata ha avuto per loro e il ruolo che musica e sport possono avere nel creare unione.

La mattinata si è conclusa con un gesto simbolico destinato però a continuare nel tempo: ogni scuola ha ricevuto, l’albero della pace un alberello di ulivo e una targa con un messaggio di pace. Gli alberi della pace e la targa saranno piantati successivamente all’interno delle scuole coinvolte. Questa manifestazione ha segnato un importante momento di sport e condivisione tra le scuole catanesi pensato per trasmettere un messaggio semplice: la pace comincia da noi dal nostro impegno concreto nel quotidiano.