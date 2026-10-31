Catania, turista molestata mentre fa la fila alla biglietteria della stazione: denunciato un uomo di 79 anni

Mentre era in coda, insieme gli altri viaggiatori, per fare il biglietto alla stazione ferroviaria di Catania, avrebbe palpeggiato una turista straniera. Il molestatore, un catanese di 79 anni, è stato subito individuato e bloccato dalla polizia, intervenuti dopo la richiesta d’aiuto della donna che, impaurita, aveva prima urlato e poi si era rivolta agli agenti della Polfer. L’uomo ha negato ogni sua responsabilità ai poliziotti, manifestandosi stupito e contrariato, ma l’analisi dei filmati del sistema di videosorveglianza ha confermato la versione della vittima. Nei confronti del 79enne, denunciato per violenza sessuale, è stato disposto l’allontanamento dalla stazione per 48 ore ed è scattata la sanzione amministrativa di 666 euro per la presenza ingiustificata all’interno dell’area ferroviaria. E’ stata anche chiesta per lui l’emissione del Divieto di accesso alle aree urbane (Dacur).