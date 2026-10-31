Catania, turista molestata mentre fa la fila alla biglietteria della stazione: denunciato un uomo di 79 anni

La donna ha urlato e chiesto aiuto alla Polfer. Le telecamere di videosorveglianza hanno confermato il suo racconto: per l'anziano scattano anche una multa di 666 euro e l'allontanamento dalla stazione

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Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Mentre era in coda, insieme gli altri viaggiatori, per fare il biglietto alla stazione ferroviaria di Catania, avrebbe palpeggiato una turista straniera. Il molestatore, un catanese di 79 anni, è stato subito individuato e bloccato dalla polizia, intervenuti dopo la richiesta d’aiuto della donna che, impaurita, aveva prima urlato e poi si era rivolta agli agenti della Polfer. L’uomo ha negato ogni sua responsabilità ai poliziotti, manifestandosi stupito e contrariato, ma l’analisi dei filmati del sistema di videosorveglianza ha confermato la versione della vittima. Nei confronti del 79enne, denunciato per violenza sessuale, è stato disposto l’allontanamento dalla stazione per 48 ore ed è scattata la sanzione amministrativa di 666 euro per la presenza ingiustificata all’interno dell’area ferroviaria. E’ stata anche chiesta per lui l’emissione del Divieto di accesso alle aree urbane (Dacur).

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