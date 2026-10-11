Catania straripante, 0-3 in casa dell’Altamura: ora la CLASSIFICA sorride agli etnei

Ci ha messo un po’ a ingranare a inizio stagione, ma il Catania ha iniziato a fare “il Catania”. Con il successo per 0-3 di oggi in casa dell’Altamura, punteggio che poteva essere ben più largo visti i legni colpiti da Masciangelo e Caturano (due legni anche per l’Altamura a onor del vero), è arrivata la 3ª vittoria consecutiva, la 4ª nelle ultime 5 partite, alle quali aggiungere il punto del pari contro il Barletta per 13 punti complessivi raccolti sui 15 disponibili.

Il Catania riesce anche a chiudere senza gol subiti, ma è davanti a dare spettacolo. Al 28′ Coda tira fuori uno dei pezzi migliori del suo repertorio, riceve spalle alla porta, controlla e poi fulmina il portiere avversario per l’1-0. Nella ripresa, al 58′, Insigne lucida il tiro a giro, marchio di famiglia, per il 2-0. Nel finale Cabianca chiude i giochi di testa su assist di Masciangelo che aveva già servito Insigne in precedenza, due assist per lui. Gli etnei salgono al 4° posto in classifica a quota 16 punti, -3 dalla vetta occupata dal Potenza impegnato nel pomeriggio a Foggia.

Risultati Serie C Girone C, 9ª Giornata

Sabato 10 ottobre

Ore 14:30

Bari-Giugliano 2-0

Casertana-Monopoli 3-1

Crotone-Audace Cerignola 2-3

Savoia-Inter U23 2-1

Domenica 11 ottobre

Ore 12:30

Altamura-Catania

Ore 14:30

Foggia-Potenza

Scafatese-Sorrento

Ore 15:00

Casarano Salernitana

Lunedì 12 ottobre

Ore 20:30

Barletta-Cavese

Picerno-Cosenza

Classifica Girone C Serie C

Potenza 19* Bari 19 Sorrento 18* Catania 16 Casertana 15 Audace Cerignola 14 Salernitana 12* Monopoli 12 Picerno 12* Foggia 11* Cavese 11* Scafatese 10** Inter U23 10** Savoia 10 Casarano 10* Altamura 8 Barletta 7* Giugliano 7* Cosenza 2* Crotone (-6) 0

*una gara in meno

**due gare in meno

Prossimo turno, 10ª Giornata di Serie C Girone C

Recupero: Giugliano-Inter U23 (martedì 13 ottobre alle ore 15)

Sabato 17 ottobre

Ore 14.30

Inter U23-Monopoli

Ore 17.30

Potenza-Catania

Salernitana-Scafatese

Domenica 18 ottobre

Ore 14.30

Audace Cerignola-Savoia

Cavese-Casarano

Cosenza-Altamura

Ore 15.00

Bari-Crotone

Ore 17.30

Barletta-Picerno

Sorrento-Casertana

Lunedì 19 ottobre

Ore 20.30

Giugliano-Foggia