Catania straripante, 0-3 in casa dell’Altamura: ora la CLASSIFICA sorride agli etnei

Ci ha messo un po’ a ingranare a inizio stagione, ma il Catania ha iniziato a fare “il Catania”. Con il successo per 0-3 di oggi in casa dell’Altamura, punteggio che poteva essere ben più largo visti i legni colpiti da Masciangelo e Caturano (due legni anche per l’Altamura a onor del vero), è arrivata la 3ª vittoria consecutiva, la 4ª nelle ultime 5 partite, alle quali aggiungere il punto del pari contro il Barletta per 13 punti complessivi raccolti sui 15 disponibili.
Il Catania riesce anche a chiudere senza gol subiti, ma è davanti a dare spettacolo. Al 28′ Coda tira fuori uno dei pezzi migliori del suo repertorio, riceve spalle alla porta, controlla e poi fulmina il portiere avversario per l’1-0. Nella ripresa, al 58′, Insigne lucida il tiro a giro, marchio di famiglia, per il 2-0. Nel finale Cabianca chiude i giochi di testa su assist di Masciangelo che aveva già servito Insigne in precedenza, due assist per lui. Gli etnei salgono al 4° posto in classifica a quota 16 punti, -3 dalla vetta occupata dal Potenza impegnato nel pomeriggio a Foggia.
Risultati Serie C Girone C, 9ª Giornata
Sabato 10 ottobre
Ore 14:30
Bari-Giugliano 2-0
Casertana-Monopoli 3-1
Crotone-Audace Cerignola 2-3
Savoia-Inter U23 2-1
Domenica 11 ottobre
Ore 12:30
Altamura-Catania
Ore 14:30
Foggia-Potenza
Scafatese-Sorrento
Ore 15:00
Casarano Salernitana
Lunedì 12 ottobre
Ore 20:30
Barletta-Cavese
Picerno-Cosenza
Classifica Girone C Serie C
- Potenza 19*
- Bari 19
- Sorrento 18*
- Catania 16
- Casertana 15
- Audace Cerignola 14
- Salernitana 12*
- Monopoli 12
- Picerno 12*
- Foggia 11*
- Cavese 11*
- Scafatese 10**
- Inter U23 10**
- Savoia 10
- Casarano 10*
- Altamura 8
- Barletta 7*
- Giugliano 7*
- Cosenza 2*
- Crotone (-6) 0
*una gara in meno
**due gare in meno
Prossimo turno, 10ª Giornata di Serie C Girone C
Recupero: Giugliano-Inter U23 (martedì 13 ottobre alle ore 15)
Sabato 17 ottobre
Ore 14.30
Inter U23-Monopoli
Ore 17.30
Potenza-Catania
Salernitana-Scafatese
Domenica 18 ottobre
Ore 14.30
Audace Cerignola-Savoia
Cavese-Casarano
Cosenza-Altamura
Ore 15.00
Bari-Crotone
Ore 17.30
Barletta-Picerno
Sorrento-Casertana
Lunedì 19 ottobre
Ore 20.30
Giugliano-Foggia