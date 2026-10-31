Catania, nulla da fare: nuova sconfitta fuori casa, KO a Cerignola

Bello in casa, brutto fuori. Nel giro di qualche settimana, la situazione si ribalta. Il Catania, fino a un mese fa impeccabile in trasferta in questo avvio di torneo, perde la sua seconda gara di fila lontana dal “Massimino”, dove invece nello scorso weekend era arrivata un’altra vittoria, tra l’altro per 6-0. Dopo il KO a Potenza, nuovo stop questo pomeriggio, nel match delle ore 14.30 contro l’Audace Cerignola, squadra ostica, in zona playoff e ora proprio davanti ai rossoblu, dopo questo successo. Reti bianche nel primo tempo, il gol di Boccadamo ad inizio ripresa diventa decisivo ai fini del risultato: la partita finisce 1-0.

Il Catania, che stava tornando a credere nel primo posto, seppure distante sette punti, rischia ora di vederlo nuovamente allontanarsi, nell’attesa di capire cosa farà il Potenza, che ospiterà in casa l’ultima della classe, il Crotone. La distanza dal Bari, per ora secondo, resta però invariata, per via del pari dei galletti in casa contro la Scafatese. Avanza il Cerignola, appunto, ma si ferma anche il Sorrento, sconfitto in casa dall’Altamura. Di seguito il programma di giornata e la classifica aggiornata.

Risultati 12ª Giornata Serie C Girone C

Sabato 31 ottobre

Ore 14:30

Audace Cerignola-Catania 1-0

Bari-Scafatese 1-1

Giugliano-Casertana 1-0

Sorrento-Altamura 1-2

Ore 17:30

Barletta-Monopoli

Cavese-Picerno

Domenica 1 novembre

Ore 12:30

Cosenza-Inter U23

Ore 14:30

Salernitana-Savoia

Ore 17:30

Potenza-Crotone

Ore 20:30

Casarano-Foggia

Classifica Girone C Serie C

Potenza 26 Bari 22* Audace Cerignola 20* Sorrento 20* Catania 19* Monopoli 18 Scafatese 18* Casertana 17* Inter U23 17 Cavese 15 Picerno 15 Altamura 15* Salernitana 14 Foggia 14 Casarano 14 Giugliano 13* Barletta 11 Savoia 11 Cosenza 6 Crotone 1 (-6)

*una partita in più

Prossimo turno, 13ª Giornata di Serie C Girone C

Sabato 7 novembre

Ore 14.30

Casertana-Casarano

Crotone-Giugliano

Inter U23-Salernitana

Ore 17.30

Scafatese-Audace Cerignola

Domenica 8 novembre

Ore 14.30

Catania-Sorrento

Monopoli-Cosenza

Savoia-Potenza

Lunedì 9 novembre

Ore 20.30

Altamura-Cavese

Foggia-Barletta

Picerno-Bari