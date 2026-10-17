Catania, non riesce il colpo in casa della capolista: vince il Potenza, etnei sconfitti dopo 3 vittorie di fila

Per gli etnei, in ripresa dopo un avvio shock, una battuta d'arresto che non ci voleva, psicologicamente, e che comunque allontana i siciliani dalla vetta, ora distante nove punti

Potenza Catania

Nessun colpo in casa della capolista. Il Catania si ferma, interrompendo la striscia di tre vittorie di fila. A Potenza, la prima della classe impone la sua forza e vince 2-1, centrando l’ottava vittoria in dieci gare (poi un pari e una sconfitta, soltanto), un cammino devastante per una squadra che si ritrova in vetta con merito ma a sorpresa. Per gli etnei, in ripresa dopo un avvio shock, una battuta d’arresto che non ci voleva, psicologicamente, e che comunque allontana i siciliani dalla vetta, ora distante nove punti.

La partita si mette male quasi subito, con la rete di Ghisolfi dopo tre minuti. Annullato un gol al Catania per fuorigioco alla mezz’ora, al 66′ arriva il raddoppio locale, con il rigore di Castorani. Raffica di cambi per Longo, altro gol annullato dal Var agli ospiti, che trovano il gol al 90’+6 con Allegretto, ma è troppo tardi. Nonostante il recupero monstre, il match finisce 2-1.

Risultati Serie C Girone C, 10ª Giornata

Sabato 17 ottobre

Ore 14.30

Inter U23-Monopoli 2-4

Ore 17.30

Potenza-Catania 2-1
Salernitana-Scafatese 2-2

Domenica 18 ottobre

Ore 14.30

Audace Cerignola-Savoia
Cavese-Casarano
Cosenza-Altamura

Ore 15.00

Bari-Crotone

Ore 17.30

Barletta-Picerno
Sorrento-Casertana

Lunedì 19 ottobre

Ore 20.30

Giugliano-Foggia

Classifica Girone C Serie C

  1. Potenza 25*
  2. Bari 19
  3. Sorrento 18
  4. Catania 16*
  5. Monopoli 15*
  6. Casertana 15
  7. Audace Cerignola 14
  8. Scafatese 14
  9. Salernitana 14*
  10. Inter U23 13
  11. Picerno 12
  12. Cavese 12
  13. Foggia 11
  14. Casarano 11
  15. Savoia 10
  16. Barletta 8
  17. Altamura 8
  18. Giugliano 7
  19. Cosenza 5
  20. Crotone 0 (-6)

*una gara in più

Prossimo turno, 11ª Giornata di Serie C Girone C

Venerdì 23 ottobre

Ore 20.30

Altamura-Potenza
Casertana-Bari

Sabato 24 ottobre

Ore 14.30

Inter U23-Sorrento
Scafatese-Barletta

Ore 17.30

Savoia-Cosenza

Domenica 25 ottobre

Ore 12.30

Monopoli-Audace Cerignola

Ore 14.30

Foggia-Cavese

Ore 15.00

Catania-Giugliano

Lunedì 26 ottobre

Ore 20.30

Crotone-Casarano
Picerno-Salernitana

Leggi altri articoli di Sport
Aggiungi StrettoWeb come Fonte preferita su Google