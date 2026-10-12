Catania, maxi sequestro di prodotti falsi: oltre 6.700 articoli tra Disney, Labubu e griffe di lusso

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, nell’ambito del dispositivo di controllo del territorio, hanno intensificato negli ultimi giorni le attività di contrasto alla commercializzazione di prodotti contraffatti in diverse aree della città metropolitana. I “Baschi verdi” della Compagnia Pronto Impiego di Catania hanno eseguito un intervento presso i locali in uso, come punto vendita e deposito, a una ditta individuale di Misterbianco (CT), esercente attività di vendita all’ingrosso di prodotti di vario genere, rinvenendo oltre 6.700 articoli, destinati anche all’utilizzo da parte di ragazzi e bambini (portachiavi, penne, peluche, giocattoli, adesivi, bracciali, fermacapelli, foulard e portamonete, ecc.), recanti marchi contraffatti di noti brand come DISNEY, MARVEL, HELLO KITTY, LABUBU, BARBIE, SQUID GAME, MC DONALD’S e delle griffe del lusso, come MIU – MIU, LOUIS VUITTON e DIOR.

Tutti i prodotti sono stati sequestrati mentre il titolare della ditta è stato deferito alla locale Autorità giudiziaria per i reati di «introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi» e «ricettazione». Il contrasto della contraffazione dei prodotti costituisce un settore di assoluta rilevanza nell’azione della Guardia di finanza, in quanto settore che si presta a diventare un moltiplicatore di illegalità, essendo spesso connesso a fenomeni di evasione fiscale e lavoro sommerso, e che costituisce un elemento distorsivo della concorrenza sul mercato.

Si evidenzia che, allo stato, il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e, pertanto, in virtù del principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagine in relazione alle vicende in esame sarà definitivamente accertata ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.