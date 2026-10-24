Catania, macabra scoperta: rinvenuto un cadavere carbonizzato dentro un’auto

Macabra scoperta alla Plaia di Catania, dove un corpo carbonizzato è stato trovato all’interno di un’automobile distrutta dalle fiamme, parcheggiata davanti ad alcuni lidi balneari della zona. A rinvenire il cadavere sono stati i Vigili del Fuoco, intervenuti per spegnere l’incendio che aveva avvolto la vettura. A far scattare l’allarme è stata una pattuglia di Carabinieri in moto che, durante il servizio, ha notato l’automobile in fiamme e ha richiesto l’intervento dei pompieri.

Catania, il corpo scoperto dopo lo spegnimento dell’incendio

I Vigili del Fuoco sono arrivati sul posto e hanno avviato le operazioni di spegnimento del rogo. Soltanto dopo aver domato le fiamme è emersa la drammatica scoperta: all’interno dell’abitacolo si trovava un corpo completamente carbonizzato. La vettura era parcheggiata davanti ad alcuni stabilimenti balneari della Plaia di Catania. Al momento non sono stati forniti elementi sull’identità della persona trovata senza vita né sulle circostanze che hanno provocato l’incendio.

Indagano i Carabinieri: non è chiaro se si tratti di un omicidio

Sulla vicenda sono in corso le indagini dei Carabinieri del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Catania, impegnati a ricostruire quanto accaduto e ad accertare le cause del rogo. Al momento non è chiaro se dietro la morte possa esserci un omicidio. Gli investigatori dovranno fare luce sulle circostanze del decesso e stabilire la dinamica dei fatti. La scoperta del cadavere all’interno dell’auto incendiata apre dunque un’indagine sulla quale, per il momento, restano numerosi interrogativi. Saranno gli accertamenti dei Carabinieri a chiarire cosa sia accaduto alla Plaia di Catania.