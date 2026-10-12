Catania, lancia quattro gattini oltre la recinzione di una colonia felina: denunciato

Un 76enne che si era liberato di quattro gattini lanciandoli al di là della rete di protezione di una colonia felina è stato identificato e denunciato da carabinieri della stazione di Riposto, nel Catanese. A permettere di risalire all’uomo è stata la presenza in zona di militari dell’Arma che hanno scorto un uomo che, giunto a bordo di un’auto, aveva prelevato dal bagagliaio i quattro cuccioli per poi lanciarli all’interno della struttura, a quell’ora chiusa. Le successive indagini hanno consentito di identificare l’autore del tremendo gesto per un 76enne straniero, residente a Riposto, che è stato denunciato per abbandono e maltrattamento di animali. I quattro gattini, affidati ai volontari della colonia felina, sono stati immediatamente sottoposti alle cure necessarie e attendono ora di trovare una famiglia disposta ad accoglierli.