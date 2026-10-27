Catania, guaiti disperati da un garage a Librino: la Polizia scopre e salva 20 cagnolini e 12 furetti in condizioni terribili

Erano stati ammassati in piccole gabbie e in pessime condizioni igieniche in un garage di Librino. Ma una pattuglia della squadra volanti, che stava effettuando dei controlli in zona, ha sentito dei guaiti, è riuscita ad individuare il garage da cui provenivano e ha salvato così 20 cagnolini di varie razze e 12 furetti, affidandoli poi al soccorso veterinario. Al riguardo i veterinari dell’Asp hanno constatato lo stato di malnutrizione di alcuni cuccioli e l’assenza di microchip. Il proprietario del garage è stato denunciato per maltrattamento di animali e detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura.