Catania, guaiti disperati da un garage a Librino: la Polizia scopre e salva 20 cagnolini e 12 furetti in condizioni terribili

Gli agenti delle Volanti sentono i lamenti degli animali durante un controllo e intervengono: cuccioli ammassati in piccole gabbie, alcuni malnutriti e senza microchip. Tutti affidati alle cure veterinarie, denunciato il proprietario del garage per maltrattamento di animali

cani salvati dalla polizia

Erano stati ammassati in piccole gabbie e in pessime condizioni igieniche in un garage di Librino. Ma una pattuglia della squadra volanti, che stava effettuando dei controlli in zona, ha sentito dei guaiti, è riuscita ad individuare il garage da cui provenivano e ha salvato così 20 cagnolini di varie razze e 12 furetti, affidandoli poi al soccorso veterinario. Al riguardo i veterinari dell’Asp hanno constatato lo stato di malnutrizione di alcuni cuccioli e l’assenza di microchip. Il proprietario del garage è stato denunciato per maltrattamento di animali e detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura.

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