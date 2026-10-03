Catania da impazzire in pieno recupero! Longo ridisegna la squadra, Insigne e Coda ribaltano il Crotone | CLASSIFICA

Una partita divertente e con emozioni lunghe fino ai minuti di recupero finali. Catania-Crotone regala 90 e più minuti intriganti agli appassionati della Serie C e al folto pubblico del Massimino che accompagna, giornata dopo giornata, la risalita degli etnei. I rossazzurri, da questa notte, sono al 4° posto in classifica grazie a 3 punti pesantissimi arrivati, su rigore, in pieno recupero. Una partita che rinsalda la panchina di mister Longo, coraggioso e abile a cambiare 4 giocatori a fine primo tempo: gli ingressi di Insigne e Coda sono risultati decisivi con 2 gol preziosissimi.

Catania-Crotone 2-1: la cronaca del match

Nel primo quarto d’ora il Crotone passa dal colpo al cuore per la svirgolata del portiere Martino al 13′, alla gioia del gol al 14′ con la botta da fuori di Zunno. I calabresi chiudono meritatamente avanti la prima frazione, Perrotta gli evita anche il raddoppio. Nel finale dei primi 45′ si tiene il fiato sospeso per l’FVS chiamato dal Catania per Possibile fallo su Bruzzaniti nell’area del Crotone: niente penalty.

Nella ripresa Longo rivoluziona la squadra: fuori Bruzzaniti, Cavuoti, Quaini e Di Gennaro, dentro Cabianca, Coda, Caligara e Insigne e passaggio al 4-3-3. Il Catania cambia faccia e cresce di intensità: al 62′ Lunetta si vede negare il gol con un salvataggio sulla linea, al 65′ Martino risponde con una gran parata su Cicerelli. Al 69′ arriva il gol dell’1-1: Cicerelli scappa sulla sinistra, mette in mezzo e Roberto Insigne non sbaglia.

E nel finale di partita, in pieno recupero, con la sfida destinata ormai a finire in parità, arriva il gol vittoria: Coda, su calcio di rigore, mette in rete un pallone pesantissimo mandando in visibilio il pubblico del Massimino che è passato dai fischi del primo tempo alle urla di gioia della ripresa.

Risultati Serie C Girone C, 8ª Giornata

Sabato 3 ottobre

Ore 14:30

Cavese-Casertana 2-0

Sorrento-Casarano 2-0

Ore 17:30

Giugliano-Barletta 1-0

Monopoli-Savoia 0-0



Ore 20:30

Catania-Crotone 2-1

Domenica 4 ottobre

Ore 14:30

Cosenza-Foggia

Ore 20:30

Audace Cerignola-Altamura

Potenza-Picerno

Salernitana-Bari

Martedì 27 ottobre

Ore 14:30

Inter U23-Scafatese

Classifica Girone C Serie C

Sorrento 18 Potenza 16* Bari 16* Catania 13 Picerno 12* Monopoli 12 Casertana 12 Cavese 11 Audace Cerignola 10* Scafatese 10* Inter U23 10** Casarano 10 Salernitana 9* Foggia 8* Savoia 7 Barletta 7 Giugliano 7* Altamura 7* Cosenza 2* Crotone (-6) 0

* Una partita in meno

** Due partite in meno

Prossimo turno, 9ª Giornata di Serie C Girone C

Sabato 10 ottobre

Ore 14:30

Bari-Giugliano

Casertana-Monopoli

Crotone-Audace Cerignola

Savoia-Inter U23

Domenica 11 ottobre

Ore 12:30

Altamura-Catania

Ore 14:30

Foggia-Potenza

Scafatese-Sorrento

Ore 15:00

Casarano Salernitana

Lunedì 12 ottobre

Ore 20:30

Barletta-Cavese

Picerno-Cosenza