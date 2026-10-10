Catania capitale del gusto: il 23 e 24 ottobre arriva l’Expo delle eccellenze agroalimentari siciliane

Sicilia Terra del Gusto, Expo delle Eccellenze Agroalimentari è l’imperdibile due giorni organizzata da Ristoworld Italy, l’associazione internazionale di turismo, cucina, difesa e valorizzazione del Made in Italy. Una iniziativa finanziata dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, alla quale hanno aderito numerosi enti e soggetti privati, espositori e operatori economici.

Il prossimo 23 e 24 ottobre, l’Istituto Incremento Ippico di Catania si trasformerà così nel cuore pulsante dei sapori e delle tradizioni della Sicilia, attraverso un viaggio straordinario tra gusto, cultura e tradizione.

Esperienze B2B, degustazioni dei migliori prodotti tipici, show cooking con chef d’eccezione, focus e tavole rotonde sugli scenari di mercato delle eccellenze agroalimentari, mostre dedicate al comparto e al territorio.

Interessante la sezione dedicata alla convegnistica e agli approfondimenti moderata da Marcello Proietto di Silvestro, past president e direttore responsabile di Ristoword Italy Notizie.

Il programma di venerdì 23 ottobre: agroalimentare, grani antichi, vino e olio

Venerdì 23 ottobre, dopo il taglio del nastro alle 10 e il saluto istituzionale delle autorità presenti con una visita presso le aziende espositrici, spazio all’approfondimento con il primo appuntamento previsto per le 11 tal tema: “L’importanza della promozione dell’agroalimentare siciliano nel mondo”. Interverranno Agata Matarazzo, docente ordinario di scienze merceologiche dell’Università di Catania, dipartimento di economia e impresa. Salvatore Romeo, export manager per Italian American Chamber of Commerce of Chicago, Francesco Cannizzo, manager e formatore accreditato presso ICE, Istituto per il Commercio Estero.

La sessione del pomeriggio prevede alle 15 e 30 “Grani antichi siciliani: valorizzare il passato per nutrire il futuro”. Interverranno Riccardo Lojacono, esperto nutrizionista e Paolo Caruso, agronomo e fondatore di Foodiverso.

Alle 16 e 30 spazio al vino con la conferenza: “Il futuro del vino etneo: tra cambiamento climatico e nuove competenze professionali”. Relatori saranno Danilo Trapanotto, maestro assaggiatore e Sommelier, presidente Onav Catania e Antonio Muratore, docente presso Ipsat R. Chinnici di Nicolosi e referente Albatros Messina.

Alla 17 e 30 “Biodiversità, cambiamenti climatici e qualità degli oli siciliani”. Interverranno Riccardo Randello, presidente regionale Agia Sicilia, agronomo, assaggiatore esperto di oli per Apo e Giosuè Catania, presidente Apo Catania, associazione cooperativa agricola produttori olivicoli.

Sabato 24 ottobre spazio agli show cooking con grandi chef

Lo spazio dedicato allo show cooking, in programma nella giornata di sabato 24 ottobre, annovera chef di primissimo piano e in particolare vedrà la partecipazione alle 10 e 30 di Pietro Arezzi, presidente dell’ Associazione Cuochi Catania; alle 11 e 30 Gianluca Mignemi, Chef Ristoworld protagonista durante la Cena del G7 a Palazzo degli Elefanti di Catania; alle 15.00 Rosario Leonardi, presidente provinciale Catania dell’Associazione Professionale Cuochi Italiani (Apci), alle 16 spazio a Peppe Leotta, presidente regionale di Sicilia della Confederazione Pasticceri Italiani (Conpait) e Angelo Cardella, docente della stessa Conpait; alle 17 Alessandro Russo, vicepresidente nazionale Ristoworld Italy e responsabile della sezione Emergency. Alle 18 consegna degli attestati e ringraziamento agli espositori e media partners.

Ingresso gratuito, Finocchiaro: “un fine settimana all’insegna delle eccellenze del territorio”

“L’ingresso è gratuito, ed è possibile farne richiesta tramite i canali ufficiali e social di Ristoworld Italy – commenta Andrea Finocchiaro, fondatore e direttore generale dell’associazione – per vivere insieme a noi un fine settimana davvero all’insegna della tutela e valorizzazione delle eccellenze del territorio in un clima di grande sinergia anche fra le diverse associazioni come è nel dna di Ristoworld Italy. Assieme alla social media manager Federica Guglielmino e a tutto lo staff organizzativo e il consiglio direttivo, stiamo dando visibilità alle aziende che operano nel tessuto economico della Sicilia con una azione corale che mette in sinergia le forze sane della nostra regione”.