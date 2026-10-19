Castrumfavara-Reggina è a rischio rinvio: i motivi, le richieste delle due società e l’attesa sulla decisione. Ipotesi e scenari

La gara tra Castrumfavara e Reggina, in programma questa domenica, 25 ottobre, è a rischio rinvio. La consueta Fiera d’Ottobre, in programma a Favara nel prossimo weekend, ha portato il club siciliano a chiedere uno slittamento della sfida alla conclusione dell’evento, quindi dopo il 26 ottobre (la Fiera si terrà dal 26 al 28 ottobre). Una richiesta che fatto propendere la Reggina verso una doppia proposta: lo spostamento della gara in altra sede o, eventualmente, le porte chiuse, per garantire comunque l’ordine pubblico vista la concomitanza degli eventi. Per la compagine locale, ovviamente, non è una proposta conveniente, considerando l’arrivo della Reggina, la capolista, e considerando il pomeriggio di festa che – come accade ormai da tre anni a questa parte – circonda tutte le squadre di provincia che ospitano gli amarano.

Per questo, visto il mancato accordo tra le due squadre, alla fine la decisione spetterà a un organo terzo. Secondo quanto verificato da StrettoWeb, una prima decisione sarà presa domani dall’Osservatorio di Vigilanza. Sulla base di questa decisione, sarà poi la Lega Nazionale Dilettanti a esprimersi su se, quando e dove si giocherà.