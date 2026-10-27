Castrumfavara-Reggina, dove vedere la partita in diretta: chi trasmetterà la live streaming del match

Castrumfavara-Reggina è il match di recupero della 9ª giornata del girone I di Serie D. Non disputato domenica, per motivi di ordine pubblico causati dalla fiera d’ottobre a Favara, è stato posticipato a mercoledì 28 ottobre, sempre alle ore 14.30. L’obiettivo della squadra amaranto è quello di riprendersi una vetta che non ha mai perso, dall’inizio del torneo, conquistata e mantenuto con merito. Al primo posto, attualmente, c’è il Sambiase, che ha però – appunto – una gara in più.

La partita si giocherà allo stadio “Giovanni Bruccoleri” di Favara, ma non tutti – tra tifosi di casa e ospiti – potranno assistere al match dal vivo, anche per via del giorno e dell’orario della sfida. Chi non potrà assistere al match allo stadio, potrà guardare la sfida su Reggio Tv, che anche per questa stagione ha acquisito i diritti per la visione gratuita delle partite lontano dal Granillo. Il club amaranto, poi, rende disponibile su Reggina Channel il segnale audiovisivo delle gare in trasferta degli amaranto ricomprese nel pacchetto di diritti acquisito da Reggio Tv. Questo significa che la partita potrà essere visibile anche su Reggina Channel, la nuova piattaforma del club.

Castrumfavara-Reggina, la diretta live testuale su StrettoWeb con tutti gli aggiornamenti

Come di consueto, per chi non può assistere alla partita neanche in streaming, in tv o nei vari dispositivi mobile, c’è la possibilità di seguire il match su StrettoWeb, che offre la possibilità di seguire la partita attraverso la diretta live testuale. La gara verrà raccontata dall’inizio alla fine, con le formazioni ufficiali, la cronaca in tempo reale e poi gli aggiornamenti di fine gara, tra pagelle, dichiarazioni post partita, approfondimenti e risultati di giornata.