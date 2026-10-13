Castrovillari, nominato il nuovo Commissario cittadino di Forza Italia | NOME

Elisabetta Santoianni è il nuovo commissario cittadino di Forza Italia a Castrovillari. Il consigliere regionale ha ricevuto l’incarico dal segretario provinciale del partito, a seguito delle dimissioni di Carlo Lo Prete, in una fase di riorganizzazione del circolo che porterà alla celebrazione del prossimo congresso cittadino. La nomina apre dunque una nuova fase per gli azzurri nella città del Pollino, con l’obiettivo di rafforzare la struttura politica locale, consolidare il dialogo tra le diverse componenti e valorizzare il risultato ottenuto alle ultime elezioni amministrative. Santoianni avrà il compito di accompagnare Forza Italia verso il congresso, favorendo il confronto tra iscritti, dirigenti, gruppo consiliare e rappresentanti istituzionali. Un percorso che il nuovo commissario intende affrontare puntando sull’unità del partito e su una maggiore partecipazione alle scelte che riguardano il futuro della città, anche attraverso un raccordo più stretto con l’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Anna De Gaio.

Santoianni: “Accolgo questo incarico con entusiasmo e senso di responsabilità”

Nel commentare la nomina, il consigliere regionale ha espresso il proprio ringraziamento al segretario provinciale per la fiducia ricevuta e al commissario uscente per l’attività svolta alla guida del circolo cittadino. “Ringrazio il segretario provinciale per la fiducia che ha voluto accordarmi e Carlo Lo Prete per il lavoro svolto. Accolgo questo incarico con entusiasmo e senso di responsabilità, consapevole dell’importanza che Forza Italia riveste a Castrovillari e del lavoro che ci attende”. La nuova fase organizzativa sarà caratterizzata dalla volontà di costruire un percorso condiviso, nel quale tutte le componenti del partito possano contribuire alla definizione delle scelte politiche e organizzative. Santoianni individua infatti nell’ascolto e nel rispetto dei ruoli gli elementi fondamentali per rafforzare la presenza di Forza Italia sul territorio. “Non parto con l’idea di imporre un percorso, ma con la volontà di costruirlo insieme. Credo nell’ascolto, nel confronto e nel rispetto dei ruoli. Ognuno deve sentirsi parte di questo progetto, perché un partito cresce quando riesce a valorizzare tutte le sue energie. L’unità non deve essere soltanto una parola, ma il modo concreto in cui lavoriamo ogni giorno”.

Il rapporto con l’amministrazione De Gaio e il risultato delle elezioni comunali

Uno degli aspetti centrali del nuovo incarico sarà il rafforzamento del rapporto tra Forza Italia, il gruppo consiliare e l’amministrazione comunale di Castrovillari. Santoianni richiama in particolare il risultato ottenuto dal partito alle ultime elezioni amministrative, considerandolo un patrimonio politico da consolidare attraverso una presenza attiva nelle scelte che riguardano la città. L’obiettivo è valorizzare il contributo degli azzurri all’interno della maggioranza e favorire un maggiore coordinamento tra l’attività politica del circolo e quella istituzionale. “A Castrovillari abbiamo raggiunto un risultato elettorale straordinario, al quale il nostro partito ha dato un contributo determinante. È un patrimonio politico che dobbiamo valorizzare, anche attraverso un raccordo sempre più stretto tra il partito, il gruppo consiliare e l’amministrazione guidata dalla sindaca Anna De Gaio. Forza Italia deve far sentire la propria voce, partecipare alle scelte e contribuire con idee e proposte concrete al futuro della città”. Una posizione che evidenzia la volontà di rafforzare il ruolo politico del partito nella vita amministrativa cittadina, attraverso il coinvolgimento dei propri rappresentanti e la formulazione di proposte per il territorio.

Verso il congresso cittadino: “Non mi interessano i personalismi”

Il prossimo passaggio per Forza Italia sarà la celebrazione del congresso cittadino, appuntamento verso il quale Santoianni dovrà accompagnare il circolo dopo le dimissioni di Carlo Lo Prete. Il nuovo commissario intende favorire un confronto interno che consenta di valorizzare le diverse sensibilità politiche e le competenze presenti nel partito, evitando contrapposizioni personali e puntando sulla costruzione di un percorso condiviso. “Il mio compito sarà accompagnare il circolo verso questo appuntamento, creando le condizioni per un confronto sereno e costruttivo. Non mi interessano i personalismi. Mi interessa che Forza Italia sia unita, presente e capace di dare risposte ai cittadini. Abbiamo persone, competenze ed entusiasmo per fare un ottimo lavoro”. La prospettiva indicata dal consigliere regionale è quella di un partito capace di rafforzare la propria organizzazione e di mantenere un rapporto costante con la comunità cittadina, attraverso il coinvolgimento degli iscritti e dei rappresentanti istituzionali. L’unità interna viene quindi individuata come una condizione necessaria per affrontare il congresso e consolidare il ruolo politico di Forza Italia a Castrovillari.

Nel concludere il proprio intervento, Santoianni ribadisce la volontà di mettere a disposizione del circolo cittadino l’esperienza e l’impegno già dedicati al proprio ruolo istituzionale in Consiglio regionale, sottolineando l’importanza di una politica orientata alle prospettive di sviluppo della città. “Castrovillari è una città importante, che merita una politica capace di guardare avanti. Da parte mia ci saranno la stessa disponibilità e lo stesso impegno che metto ogni giorno nel mio ruolo istituzionale. Sono convinta che, lavorando insieme, potremo raggiungere traguardi ancora più importanti”. La nomina segna così l’avvio di una fase di riorganizzazione per Forza Italia a Castrovillari, nella quale il nuovo commissario sarà chiamato a gestire il percorso congressuale e a favorire una maggiore coesione tra le diverse componenti del partito, mantenendo al centro il dialogo con l’amministrazione comunale e l’attenzione alle esigenze dei cittadini.