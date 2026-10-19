Castrovillari, dopo oltre 20 anni si interviene sulla strada di Contrada Maroglio: lavori per risolvere anche le perdite d’acqua

Dopo oltre vent’anni di disagi, arriva una risposta concreta per i residenti e i proprietari dei terreni di Contrada Maroglio, area ricadente nel territorio comunale di Castrovillari, ma caratterizzata dalla presenza di numerosi poderi appartenenti a cittadini di Cassano All’Ionio. Sono in corso gli interventi di sistemazione della strada che conduce alla contrada, da tempo interessata da un progressivo deterioramento della sede viaria e da una copiosa perdita d’acqua mai completamente risolta. Una situazione che negli anni ha reso particolarmente difficoltoso raggiungere le abitazioni e i terreni agricoli, penalizzando quanti frequentano quotidianamente la zona. A rendere possibile l’avvio di un percorso di riqualificazione è stata l’intesa istituzionale tra le amministrazioni comunali di Castrovillari e Cassano All’Ionio, che hanno deciso di affrontare congiuntamente una problematica rimasta irrisolta per oltre due decenni. L’obiettivo non è limitarsi al rifacimento dell’asfalto, ma intervenire sulle cause che hanno determinato il danneggiamento della strada, attraverso opere di sistemazione e regimazione delle acque capaci di garantire un risultato efficace e duraturo.

Contrada Maroglio, sopralluogo congiunto dopo i primi interventi

Dopo l’esecuzione dei primi lavori preliminari, nella giornata di oggi, 19 ottobre, si è svolto un sopralluogo congiunto per verificare lo stato degli interventi e definire le successive operazioni necessarie al ripristino della strada. L’incontro ha consentito ai rappresentanti istituzionali, ai tecnici e all’impresa incaricata di esaminare direttamente le condizioni dell’area, individuando le attività ancora da completare prima di procedere alla bitumatura della sede viaria. La sindaca di Castrovillari, Anna De Gaio, ha sottolineato il valore della collaborazione con il Comune di Cassano All’Ionio, esprimendo apprezzamento nei confronti del sindaco Gianpaolo Iacobini per aver condiviso e sostenuto con convinzione il percorso amministrativo comune. Una sinergia finalizzata a superare un problema che si trascina da molti anni e a restituire condizioni adeguate di accessibilità alla contrada. Al sopralluogo hanno partecipato anche l’assessore ai Lavori pubblici di Castrovillari, Antonio Di Paola, e i consiglieri comunali Federica Cama, di Castrovillari, e Luigi Garofalo, di Cassano All’Ionio, in rappresentanza della Provincia di Cosenza. Presenti inoltre i tecnici comunali di Castrovillari, competenti per territorio, e i rappresentanti dell’impresa affidataria dei lavori.

Prima dell’asfaltatura saranno sistemati il fondo stradale e il deflusso delle acque

Durante il sopralluogo è stato stabilito che, prima di procedere con la nuova asfaltatura, sarà necessario completare una serie di interventi preparatori indispensabili per risolvere le criticità della strada. In particolare, è prevista la scarifica del tratto interessato, operazione necessaria per preparare adeguatamente la superficie stradale alle successive lavorazioni. Un altro intervento riguarderà la corretta regimazione delle acque, considerata fondamentale alla luce della perdita che negli anni ha contribuito al deterioramento della sede viaria. Sarà inoltre installata una griglia di scolo per le acque provenienti dalla fontana presente nella zona, che sarà contestualmente messa in sicurezza e ripristinata nel suo decoro. Soltanto dopo il completamento di queste operazioni si procederà alla bitumatura della strada. La scelta condivisa dalle amministrazioni è dunque quella di non intervenire esclusivamente sugli effetti visibili del degrado, ma di eliminare le condizioni che hanno favorito il progressivo danneggiamento del percorso. Una soluzione che punta a evitare lavori parziali e a garantire una riqualificazione complessiva dell’accesso a Contrada Maroglio.

Castrovillari e Cassano All’Ionio insieme per risolvere un problema storico

La sistemazione della strada di Contrada Maroglio rappresenta anche un esempio di collaborazione amministrativa tra Comuni confinanti, chiamati a confrontarsi su una problematica che interessa direttamente cittadini di entrambi i territori. Sebbene la contrada ricada amministrativamente nel Comune di Castrovillari, la presenza di numerosi poderi di proprietà di residenti cassanesi ha reso particolarmente importante il coinvolgimento anche dell’amministrazione di Cassano All’Ionio. L’intesa tra la sindaca Anna De Gaio e il sindaco Gianpaolo Iacobini ha consentito di avviare un percorso condiviso per affrontare una situazione che da oltre vent’anni penalizza l’accessibilità alla zona. Il coinvolgimento dei rappresentanti istituzionali, dei tecnici comunali e dell’impresa incaricata punta a garantire il coordinamento delle diverse fasi di intervento, dalla sistemazione del fondo stradale alla gestione delle acque fino alla nuova asfaltatura. L’obiettivo è restituire ai residenti e ai proprietari dei terreni condizioni di accesso più adeguate, superando una criticità che ha inciso a lungo sulla fruibilità della contrada e sul raggiungimento delle proprietà agricole.

La decisione di affrontare in maniera organica le cause del deterioramento stradale rappresenta il principale elemento del percorso avviato dalle due amministrazioni. Il ripristino della viabilità di Contrada Maroglio sarà infatti completato soltanto dopo gli interventi necessari a garantire il corretto deflusso delle acque e la sistemazione delle criticità individuate durante il sopralluogo. Un’impostazione che mira a rendere più duraturo il risultato dei lavori, evitando che la semplice posa di un nuovo manto stradale possa essere compromessa dal permanere delle problematiche esistenti. L’iniziativa assume così un significato che va oltre la manutenzione di una strada, perché riguarda il diritto dei cittadini a raggiungere agevolmente le proprie abitazioni e i terreni, oltre alla necessità di assicurare attenzione anche alle aree rurali. Dopo oltre due decenni di difficoltà, la collaborazione tra Castrovillari e Cassano All’Ionio punta a chiudere definitivamente una questione rimasta a lungo irrisolta, attraverso un intervento condiviso nell’interesse dei residenti, dei proprietari e dell’intero territorio.