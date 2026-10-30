Casignana, minacce a Francesco Antonio Crinò. La condanna dell’Amministrazione: “non ci pieghiamo a logiche intimidatorie”

“Il Sindaco, la Giunta Comunale, i Consiglieri di maggioranza del Comune di Casignana, appresa con sconcerto la diffusione sulla piattaforma social TikTok di contenuti contenenti gravi minacce e frasi intimidatorie nei confronti del Presidente del Consiglio Comunale Sen. Francesco Antonio Crinò, esprimono la più ferma e totale solidarietà umana, personale ed istituzionale. Condanniamo con assoluta fermezza ogni forma di violenza, intimidazione e minaccia, ancor più grave quando proviene da chi, in qualità di dipendente pubblico, dovrebbe incarnare i valori di lealtà, rispetto delle Istituzioni e senso del dovere verso la comunità“. È quanto si legge in un comunicato stampa dell’Amministrazione di Casignana.

“Le Istituzioni democratiche, rappresentate dal Consiglio Comunale e dal suo Presidente, non si piegano alla logica dell’intimidazione. Il dissenso, anche aspro, trova la sua sede naturale nel confronto democratico, mai nella minaccia personale e nella denigrazione pubblica.

L’Amministrazione, a tutela della dignità dell’Ente e dei suoi rappresentanti, nel confermare piena fiducia nell’operato della Magistratura e delle Forze dell’Ordine, a cui sono stati segnalati i fatti, si riserva di attivare ogni iniziativa a tutela dell’immagine dell’Ente e dei propri Organi in tutte le sedi competenti, ivi comprese le valutazioni di carattere disciplinare previste dalla legge. Al Presidente del Consiglio Sen. Francesco Antonio Crinò, alla sua famiglia e alla sua persona, va il nostro abbraccio più sincero e il nostro sostegno incondizionato“, conclude l’Amministrazione di Casignana.