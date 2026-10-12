Casignana, grande affluenza alle Giornate FAI d’Autunno nonostante il maltempo: successo per la Villa Romana

Il maltempo non ha fermato i visitatori delle Giornate FAI d’Autunno a Casignana, dove la manifestazione si è conclusa con un bilancio particolarmente positivo in termini di affluenza e partecipazione. Nonostante le condizioni meteorologiche particolarmente critiche, un pubblico numeroso ha raggiunto il borgo storico e il parco archeologico della Villa Romana di Casignana, confermando il forte interesse per la riscoperta delle bellezze storiche, artistiche e culturali del territorio.

L’iniziativa ha permesso ai partecipanti di conoscere da vicino uno dei luoghi più suggestivi della Costa dei Gelsomini, attraverso un percorso che ha unito la visita alle testimonianze archeologiche con la scoperta del patrimonio architettonico e paesaggistico del centro storico. L’affluenza registrata, malgrado le difficoltà legate al maltempo, rappresenta per gli organizzatori un segnale importante della volontà di riscoprire le proprie radici e mantenere vivo il legame con la memoria dei luoghi. Un risultato che valorizza il lavoro svolto per rendere accessibile e far conoscere un patrimonio capace di raccontare la storia e l’identità della comunità.

Dalla Villa Romana ai palazzi storici, il patrimonio di Casignana conquista i visitatori

Tra le principali attrazioni della giornata, un ruolo centrale è stato svolto dalla Villa Romana di Casignana e dai suoi mosaici pavimentali, che hanno particolarmente colpito i partecipanti per la loro magnificenza e il loro valore artistico. Il percorso di visita ha consentito di apprezzare la grandiosità del complesso archeologico e di immergersi nella storia di un territorio che conserva testimonianze di grande interesse culturale. Accanto alla Villa Romana, i visitatori hanno avuto l’opportunità di scoprire anche il fascino del borgo storico, caratterizzato da palazzi gentilizi, testimonianze di fede e suggestive vedute panoramiche sulla Costa dei Gelsomini.

L’iniziativa ha così proposto un viaggio attraverso luoghi nei quali il passato continua a rappresentare una componente fondamentale dell’identità locale. Un legame con la memoria che richiama anche il pensiero dello scrittore calabrese Corrado Alvaro e il valore delle radici culturali custodite dalle comunità. Le Giornate FAI d’Autunno hanno offerto un’occasione per riportare l’attenzione su questo patrimonio, favorendo una maggiore conoscenza delle testimonianze storiche e architettoniche presenti a Casignana e sottolineando l’importanza della loro tutela e valorizzazione per le generazioni presenti e future.

Il ringraziamento della delegazione FAI Locride e Piana

Al termine della manifestazione, Titty Curinga, capo delegazione FAI Locride e Piana, ha rivolto un messaggio di ringraziamento alle istituzioni, alle personalità e ai volontari che hanno collaborato alla realizzazione dell’iniziativa. Un riconoscimento al lavoro organizzativo e alla partecipazione di quanti hanno contribuito a rendere possibile lo svolgimento della giornata, nonostante le condizioni meteorologiche avverse. Curinga ha voluto sottolineare il valore della collaborazione tra amministrazione comunale, associazioni e cittadini, elementi che hanno accompagnato il percorso di valorizzazione del patrimonio culturale del territorio.

“Un particolare ringraziamento al Sindaco di Casignana, Avv. Giuseppe Rocco Celentano, e all’intera Amministrazione Comunale, al Sen. Franco Crinò, all’Ing. Antonio Crinò, a Padre Pietro Lonni, alla Prof.ssa Antonietta Nicita e al Prof. Giuseppe Micò. Un grazie altrettanto sentito a Margherita Milanesio, Michela Crinò, Claudio Saporito, Francesca Monteleone, Rocco Romeo, Antonio Romeo, Rocco Crinò, Giuseppe Romeo e alla Pro Loco di Casignana, per la preziosa collaborazione e la disponibilità dimostrate. La partecipazione e l’impegno di ciascuno hanno reso possibile una giornata di autentica condivisione, dedicata alla scoperta e alla valorizzazione di un patrimonio storico, artistico e culturale di straordinaria bellezza.”

Il successo delle Giornate FAI e il valore della tutela del patrimonio culturale

Il bilancio dell’iniziativa evidenzia il ruolo che appuntamenti come le Giornate FAI d’Autunno possono svolgere nella promozione e nella conoscenza dei beni culturali, soprattutto nei territori che custodiscono testimonianze storiche di particolare valore. La partecipazione registrata a Casignana, anche in presenza di condizioni meteorologiche sfavorevoli, dimostra quanto il patrimonio archeologico, artistico e architettonico possa rappresentare un elemento di richiamo e un’occasione di coinvolgimento per le comunità. Per gli organizzatori, il risultato raggiunto non costituisce soltanto un riconoscimento del successo della manifestazione, ma anche uno stimolo a proseguire nelle attività di sensibilizzazione sulla tutela e sulla conservazione dei beni culturali.

La riscoperta della Villa Romana, dei suoi mosaici e del borgo storico assume così un significato che va oltre la singola giornata di visite, richiamando l’importanza di custodire la memoria dei luoghi e trasmetterla alle nuove generazioni. Il successo dell’edizione di Casignana conferma l’interesse verso un patrimonio che può contribuire a rafforzare il senso di appartenenza, la consapevolezza culturale e l’orgoglio della comunità, ponendo la cura e la valorizzazione delle proprie radici tra gli elementi fondamentali per il futuro del territorio.