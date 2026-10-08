Casa Geremia fa 10/10, la storica azienda reggina apre una nuova sede a Gioia Tauro: vantaggi e servizi. E la scelta non è casuale

Il 10 ottobre 2026 Casa Geremia inaugura a Gioia Tauro una nuova sede dedicata ai marchi Kia e Suzuki, rafforzando la propria presenza nella provincia di Reggio Calabria e compiendo un nuovo passo nel percorso di crescita di Casa Geremia – Soluzioni di Mobilità. Una data scelta non a caso: il 10/10 (10 ottobre, appunto) diventa infatti il simbolo della nuova apertura e il filo conduttore di una campagna che mette al centro qualità, attenzione, fiducia e soprattutto il rapporto costruito ogni giorno con i clienti.

Il nuovo showroom di Gioia Tauro nasce con l’obiettivo di andare oltre il concetto tradizionale di concessionaria. Casa Geremia punta infatti a creare uno spazio nel quale il cliente possa trovare non soltanto automobili, ma consulenza, assistenza e soluzioni costruite sulle diverse esigenze di mobilità. Una filosofia che negli anni ha caratterizzato il percorso dell’azienda e che con la nuova sede trova un’ulteriore evoluzione, unendo l’offerta di due marchi importanti come Kia e Suzuki a una gamma di servizi pensati per accompagnare il cliente dalla scelta dell’auto fino al post-vendita.

Un nuovo showroom Kia e Suzuki nel cuore della Piana

All’interno della nuova sede sarà possibile conoscere da vicino l’intera proposta Kia e Suzuki, approfondire modelli, caratteristiche e soluzioni disponibili e ricevere una consulenza dedicata. I clienti potranno inoltre valutare le diverse formule di acquisto e prenotare test drive, entrando direttamente in contatto con un’offerta pensata per rispondere a esigenze di mobilità differenti, da quelle quotidiane a quelle più evolute.

L’apertura di Gioia Tauro rafforza la presenza di Casa Geremia nel territorio reggino e rappresenta una nuova tappa nella trasformazione dell’azienda da concessionaria tradizionale a vero e proprio punto di riferimento per la mobilità. Una crescita che si traduce in una proposta sempre più ampia, capace di accompagnare privati, famiglie, professionisti e imprese nella scelta della soluzione più adatta alle proprie necessità.

Casa Geremia – Soluzioni di Mobilità, un’offerta sempre più completa

La nuova sede si inserisce infatti in una visione più ampia che comprende auto nuove, usato selezionato, noleggio a lungo termine, mobilità elettrica, mezzi speciali e servizi post-vendita. L’obiettivo è mettere a disposizione del cliente un unico interlocutore capace di seguire l’intero percorso legato alla mobilità, offrendo competenza, assistenza e soluzioni personalizzate in base alle differenti esigenze.

Il nuovo showroom di Gioia Tauro diventa così una vetrina importante non soltanto per Kia e Suzuki, ma per l’intero modello Casa Geremia. Uno spazio pensato per rendere l’esperienza di acquisto più completa, semplice e vicina alle persone, puntando su un rapporto diretto e su quella continuità di servizio che l’azienda considera centrale nella relazione con i propri clienti.

Il 10/10 diventa il simbolo della nuova apertura

La scelta del 10 ottobre per l’inaugurazione non è casuale. La data 10/10 è diventata il simbolo della nuova sede e il cuore della campagna di lancio #CasaGeremia1010. Il numero richiama un’idea immediata di qualità, attenzione e fiducia e viene utilizzato per raccontare il rapporto che l’azienda vuole continuare a costruire ogni giorno con chi sceglie i suoi servizi.

Il concept della campagna è racchiuso nel messaggio “Il 10 ce lo date voi, ogni giorno.”. Una frase che sposta volutamente l’attenzione dall’azienda ai clienti, attraverso recensioni, testimonianze e motivi concreti che raccontano perché scegliere Casa Geremia. Il 10/10 diventa così non soltanto la data dell’inaugurazione, ma anche un modo per sintetizzare la fiducia conquistata nel tempo e trasformarla nel messaggio centrale della nuova apertura.

Consulenza, test drive e soluzioni per ogni esigenza

Chi visiterà il nuovo showroom potrà scoprire da vicino le gamme Kia e Suzuki, confrontarsi con consulenti dedicati e approfondire le diverse possibilità di acquisto. Sarà inoltre possibile prenotare test drive e valutare soluzioni alternative come il noleggio a lungo termine, affiancando all’acquisto tradizionale formule capaci di rispondere alle nuove esigenze di mobilità.

L’apertura della sede di Gioia Tauro conferma dunque la volontà di Casa Geremia di investire ancora sul territorio e di rafforzare una presenza che punta sulla vicinanza al cliente, sulla qualità del servizio e sulla capacità di offrire risposte diversificate. Una filosofia che trova nel nuovo showroom un punto di incontro tra marchi, servizi e consulenza, con l’obiettivo di rendere ogni scelta più semplice e consapevole.

L’appuntamento è per il 10 ottobre a Gioia Tauro

L’inaugurazione è fissata per 10 ottobre 2026 presso Casa Geremia Gioia Tauro – Kia & Suzuki, in Strada Statale 111, n. 286 – Gioia Tauro. Una nuova sede che amplia la presenza dell’azienda nella provincia di Reggio Calabria e che nasce con l’ambizione di diventare un punto di riferimento per chi cerca non soltanto un’auto, ma una vera soluzione di mobilità.

Con il nuovo showroom, Casa Geremia aggiunge quindi un nuovo tassello al proprio percorso di crescita e rilancia una promessa semplice e immediata: continuare a meritare, ogni giorno, quel 10/10 che ha scelto come simbolo della nuova apertura.

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