Carovita, Antoniozzi: “rispetto per le persone e le proteste, no a demagogia”

Alfredo Antoniozzi interviene sul carovita: il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera si dice vicino ai problemi delle persone, ma non vuole che sul tema si faccia demagogia

Fratelli d'Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi
Foto di Massimo Percossi / Ansa

Io rispetto sempre le manifestazioni di protesta democratiche ma sul carovita c’è bisogno di non fare demagogia“. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi.Bisogna rispettare persone e categorie anche se alcune persone che protestano credo non abbiano alcun problema ad affrontare il carovita. C’è nel Sud una situazione di disagio che dev’essere affrontata. Per questo sono intervenuto sugli idonei e per questo confido nelle sinergie istituzionali. Il confronto è il dialogo sono indispensabili per portare a casa risultati concreti. Il rischio è quello di fare solo populismo“, conclude.

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