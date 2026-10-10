Carovita, Antoniozzi: “rispetto per le persone e le proteste, no a demagogia”

“Io rispetto sempre le manifestazioni di protesta democratiche ma sul carovita c’è bisogno di non fare demagogia“. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi. “Bisogna rispettare persone e categorie anche se alcune persone che protestano credo non abbiano alcun problema ad affrontare il carovita. C’è nel Sud una situazione di disagio che dev’essere affrontata. Per questo sono intervenuto sugli idonei e per questo confido nelle sinergie istituzionali. Il confronto è il dialogo sono indispensabili per portare a casa risultati concreti. Il rischio è quello di fare solo populismo“, conclude.