Caro gasolio, pescatori calabresi pronti alla protesta nello Stretto di Messina. Guarascio: “a rischio un’intera economia”

“Nella grande vertenza che sta attraversando la Calabria contro il caro gasolio, la voce dei pescatori rappresenta una parte essenziale di quella protesta che dal mondo agricolo ha progressivamente coinvolto trasporti e altri comparti produttivi. Perché quando uscire in mare significa rischiare di lavorare in perdita, non è soltanto la pesca a fermarsi. Si indebolisce un’intera economia fatta di imprese, lavoro, famiglie, competenze e comunità costiere. Una battaglia che riguarda direttamente la capacità della regione di continuare a produrre ricchezza e lavoro”. Lo afferma in una nota Claudio Guarascio, Presidente dell’Associazione Costruttori Nautici dei Due Mari.

“Presidente Guarascio: chi vive di mare non può restare solo

È il messaggio di solidarietà e sostegno che l’Associazione Costruttori Nautici dei Due Mari, attraverso il Presidente Claudio Guarascio, rivolge alle marinerie calabresi impegnate nella mobilitazione contro l’aumento dei costi del carburante. Dai presidi della Sibaritide alla protesta annunciata per giovedì 22 ottobre nello Stretto di Messina, insieme agli armatori siciliani, emerge una difficoltà che non può essere considerata marginale. Le testimonianze degli operatori raccontano di costi del gasolio triplicati e di incidenze che, in alcune attività, arrivano fino all’80% delle spese. Condizioni che possono trasformare una giornata di pesca in una perdita economica”.

“La pesca è industria, identità e lavoro per la Calabria

La Calabria – sottolinea Guarascio – deve pensare al mare non soltanto come destinazione turistica o spazio per il diporto ma anche come spazio di produzione identitaria e quotidiana, come tradizione imprenditoriale, professionalità tramandate e una filiera che dà sostentamento a tante famiglie. I pescatori rappresentano una componente importante della nostra economia regionale. Difendere la loro capacità di lavorare significa difendere un patrimonio produttivo e sociale che appartiene a tutti”.

“Costruttori e pescatori, due volti della stessa economia

Cantieristica, pesca, manutenzione navale, servizi portuali e commercializzazione del pescato appartengono a un sistema economico profondamente interconnesso. Se una marineria perde competitività, le conseguenze non si fermano alla banchina. Investono l’indotto, i servizi e la vitalità stessa dei territori costieri. È anche per questa ragione che i Costruttori dei Due Mari ritengono necessario sostenere una vertenza che supera i confini delle singole categorie e richiama l’attenzione sulla tenuta dell’intero sistema produttivo calabrese”.

“Dalla protesta alle risposte, servono misure strutturali

L’Associazione auspica che il confronto tra Governo, Regione e rappresentanze delle categorie produttive possa tradursi in interventi tempestivi sul costo del carburante e in soluzioni strutturali capaci di restituire sostenibilità economica alle attività della pesca. Il settore ittico deve trovare pieno riconoscimento all’interno delle misure rivolte alle imprese maggiormente esposte ai rincari, tenendo conto delle specificità del lavoro in mare”.

“Il mare deve continuare a produrre futuro, soprattutto in Calabria

Non possiamo parlare di economia blu, promozione del Mediterraneo e valorizzazione delle nostre coste senza preoccuparci di chi il mare lo vive e lo lavora ogni giorno. La battaglia dei pescatori è anche una battaglia per la Calabria produttiva. Come Costruttori Nautici dei Due Mari sentiamo il dovere di sostenerla, perché siamo convinti che la crescita di una filiera non possa prescindere dalla tenuta delle altre. La nostra regione – conclude Guarascio – ha bisogno di un mare che attragga visitatori, certamente, ma soprattutto di un mare che continui a generare lavoro, dignità e futuro”.