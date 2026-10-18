Caro gasolio, Fratelli d’Italia incontra agricoltori e autotrasportatori. Iiriti: “no a speculazioni e strumentalizzazioni”

Prosegue il tour informativo di Aldo Mattia, responsabile del Dipartimento Agricoltura di Fratelli d’Italia, impegnato in una serie di incontri con le associazioni di categoria per affrontare le criticità legate al caro gasolio e illustrare gli interventi messi in campo dal Governo Meloni a sostegno dell’agricoltura e dell’autotrasporto. Al centro del confronto ci sono le difficoltà economiche delle imprese, alle prese con l’aumento dei costi energetici e del carburante, e la necessità di individuare risposte concrete per due comparti fondamentali per il sistema produttivo nazionale. A sottolineare l’importanza dell’iniziativa è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Daniela Iiriti, che richiama la necessità di mantenere aperto un dialogo costante con gli operatori del settore.

“È fondamentale mantenere un confronto costante con chi ogni giorno lavora nei campi e garantisce il trasporto delle merci – dichiara Iiriti –. L’aumento dei costi energetici e del carburante rappresenta una delle principali preoccupazioni per agricoltori e autotrasportatori, due comparti strategici per l’economia nazionale, per la tenuta delle filiere produttive e per l’approvvigionamento dei cittadini. In una fase così complessa servono responsabilità istituzionale, informazione corretta e risposte concrete alle difficoltà delle imprese”.

Agricoltura e caro carburante, Iiriti sottolinea il lavoro del ministro Lollobrigida

Il consigliere regionale pone inoltre l’accento sull’attività del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, nell’ambito delle iniziative promosse dal Governo per sostenere il settore primario. Tra le priorità indicate figurano la tutela del reddito degli agricoltori, il rafforzamento della competitività delle filiere e il contenimento delle difficoltà legate all’aumento dei costi di produzione. “Il ministro Lollobrigida sta portando avanti un lavoro importante per valorizzare l’agricoltura italiana e sostenere le imprese che rappresentano un presidio fondamentale per i nostri territori e per l’intero sistema agroalimentare. È necessario continuare a tutelare il reddito degli agricoltori, rafforzare la competitività delle filiere e affrontare le criticità legate ai costi di produzione. Il confronto con le associazioni di categoria è essenziale per comprendere le esigenze reali degli operatori e accompagnare il settore in una fase particolarmente delicata. Fratelli d’Italia è vicina agli agricoltori e agli autotrasportatori – prosegue Iiriti –. Il nostro impegno è ascoltare le categorie, confrontarci sulle criticità e spiegare con chiarezza gli interventi messi in campo dal Governo. Le difficoltà delle imprese meritano attenzione e risposte, non possono diventare terreno di strumentalizzazione politica. È importante distinguere il legittimo disagio di chi produce e trasporta dalle polemiche, lavorando con serietà per individuare soluzioni concrete”.

Il confronto con le associazioni di categoria e le difficoltà delle imprese

Il percorso di incontri promosso da Aldo Mattia si inserisce in uno scenario internazionale che continua a influire sui costi di produzione e sulla sostenibilità economica delle imprese. L’obiettivo dichiarato è raccogliere le istanze degli operatori, approfondire le problematiche che interessano agricoltura e autotrasporto e favorire una maggiore conoscenza degli interventi governativi destinati ai due comparti. Per Iiriti, il confronto diretto con le associazioni di categoria rappresenta uno strumento indispensabile per orientare le scelte politiche e affrontare le esigenze del mondo produttivo, evitando che le difficoltà economiche delle imprese diventino motivo di contrapposizione politica.

“Il dialogo con i territori e con le associazioni di categoria deve continuare – conclude Iiriti –. Solo attraverso l’ascolto diretto è possibile comprendere le esigenze delle imprese e orientare le scelte politiche. Agricoltura e autotrasporto svolgono una funzione fondamentale per il Paese: sostenerli significa tutelare il lavoro, le filiere produttive e la capacità dell’Italia di garantire ai cittadini beni e prodotti essenziali”.