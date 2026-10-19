Caro carburanti, non si ferma la protesta dei camionisti in Calabria: Mattiani li accompagna da Salvini

Prosegue la protesta contro il caro carburante e il caro vita degli autotrasportatori in Calabria. Ancora pienamente attivi i sit-in di protesta in più punti della nostra Regione. In particolare, nei principali svincoli autostradali. Presìdi che andranno avanti, giurano gli autotrasportatori, fino a quando non verranno introdotte misure idonee a tutela dell’intero comparto. Proprio ieri il Consigliere Regionale Mattiani si è recato sul posto, nei a dialogare con Loro nei presìdi di Lamezia Terme e Gioia Tauro. Queste le Sue parole all’esito degli incontri: “Le proteste delle ultime settimane non mi hanno lasciato indifferente. Fino ad oggi ho preferito lavorare, per come è mio costume fare. Non è certamente il momento di chi vuole strumentalizzare una protesta giusta, legittima, pacifica e civile e che, mi sia consentito, riguarda tutti Noi. Il caro vita lo viviamo quotidianamente tutti. Oggi è il momento delle risposte e non delle parole. La politica deve dare risposte con i fatti. Per questo, sono stato vicino ai manifestanti, partecipando ai sit-in di Lamezia Terme e Gioia Tauro. Ho parlato con i trasportatori, ho ascoltato le loro istanze e le loro ragioni, manifestando la mia vicinanza e quella del partito che rappresento e, come mio solito, mettendoci la faccia. Un sit-in pacifico e corretto, nel rispetto della popolazione e delle forze dell’ordine, a differenza di quanto accade in queste ore in altre Regioni d’Italia, dove le immagini che arrivano sono di devastazione e violenza.”.

Sugli impegni assunti prosegue il Consigliere Regionale Mattiani: “Ho assunto un chiaro impegno con gli autotrasportatori. Martedì sarò al Loro fianco e accompagnerò personalmente Loro delegati dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a Milano. Sarà l’occasione per fare la sintesi tra le loro richieste e le soluzioni che il Governo intende mettere in campo. Un impegno serio che manterrò. Non mi sottrarrò, la politica deve fare questo ed io ci sarò.”. – conclude il Consigliere Mattiani.