Caro carburanti, LèD: “governo intervenga su UE e USA. Noi solidali con agricoltori”

L’aumento del prezzo del carburante torna a mettere sotto pressione il settore agricolo italiano, creando forte preoccupazione per la sostenibilità economica delle imprese e della logistica su gomma. A sollevare l’allarme è il partito Libertà è Democrazia (LèD), che rivolge un appello formale all’esecutivo per sollecitare misure concrete a tutela del comparto. “L’aumento del prezzo del gasolio sta rendendo sempre più difficile per gli agricoltori trasportare i propri prodotti, siano essi alimentari o di altro genere», sottolinea il partito in una nota. Il trasporto rappresenta un anello fondamentale della filiera agroalimentare: con il rialzo dei costi di spostamento, i margini delle aziende agricole si riducono drasticamente, con il rischio di ripercussioni dirette sui prezzi al consumo e sull’economia locale.

Di fronte a un quadro internazionale caratterizzato da tensioni geopolitiche e conflitti, LèD chiede un’azione diplomatica ed economica ad ampio raggio: “rivolgiamo un appello al governo Meloni affinché si attivi sia in sede europea sia nei rapporti con gli Stati Uniti per individuare soluzioni, anche minime, capaci di alleviare la pressione sugli operatori del settore. In una fase così delicata è necessario non lasciare soli coloro che garantiscono il lavoro nei campi e l’approvvigionamento alimentare“.

“Siamo solidali con tutti gli agricoltori e ci mettiamo a loro disposizione per raccogliere istanze e difficoltà concrete da portare all’attenzione dei governi regionali e dello Stato italiano“, dichiara il Segretario Nazionale del partito, Giancarlo Affatato, unitamente ai dirigenti territoriali del Mezzogiorno Nuccio Cusumano, Alberto Vallone, Pasquale Abenante, Franco Iona e Domenico Sannino.

Libertà è Democrazia auspica pertanto l’apertura immediata di un tavolo di confronto costruttivo tra le Istituzioni e le rappresentanze di categoria, affinché si giunga in tempi rapidi a interventi risolutivi a difesa di un pilastro fondamentale dell’economia italiana.