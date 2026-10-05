Caro carburanti, la protesta degli agricoltori infiamma Crotone: la Curia si schiera al loro fianco

La Chiesa crotonese si schiera al fianco degli agricoltori in protesta contro i rincari di carburante e dei costi di produzione. L’Arcidiocesi di Crotone, attraverso l’Ufficio per la Pastorale sociale e del Lavoro della Curia arcivescovile esprime “profonda vicinanza e sincera solidarietà ai lavoratori del comparto agricolo che, in queste ore, stanno manifestando a Crotone e in diverse altre zone della Calabria”. “La protesta – si legge nella nota della Curia – mette in luce una situazione di sofferenza diffusa che investe le fondamenta stesse dell’economia locale. Il forte e incontrollato aumento del costo dei carburanti e l’impennata generale dei prezzi di produzione stanno mettendo in ginocchio centinaia di famiglie e piccole imprese agricole, già provate da anni di fragilità strutturali”. L’Ufficio diocesano evidenzia le ampie ricadute della crisi: “Il peso insostenibile di questi rincari non graverà soltanto sulle spalle dei produttori, ma finirà per ripercuotersi sull’intera popolazione, riducendo il potere d’acquisto delle famiglie e accentuando le disuguaglianze sociali del nostro territorio”.

Da qui la richiesta di un intervento politico alle istituzioni locali, regionali e nazionali “affinché si apra tempestivamente un tavolo di confronto costruttivo con i rappresentanti della categoria”. “È urgente individuare misure concrete di sostegno e interventi calmieranti che possano restituire ossigeno al comparto e dignità a chi, ogni giorno, lavora la terra per garantire il sostentamento di tutti” conclude il documento assicurando che “la comunità diocesana resta vigile e vicina agli agricoltori e alle loro famiglie, riaffermando che non vi può essere giustizia sociale senza il rispetto e la tutela di chi lavora”.