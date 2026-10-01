Caro carburanti, il Viminale rafforza la sicurezza: focus sulle proteste del 7 ottobre

Si è riunito oggi al Viminale il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. L’incontro ha visto la partecipazione dei vertici delle Forze di polizia e dell’intelligence ed è stato dedicato a un’analisi approfondita della situazione del Paese. Particolare attenzione è stata riservata alle attività di prevenzione, al controllo del territorio e alla gestione degli appuntamenti pubblici in programma nei prossimi giorni, in un contesto segnato anche dalle proteste annunciate in relazione all’aumento del prezzo dei carburanti. Il passaggio più rilevante riguarda proprio la decisione di predisporre un ulteriore rafforzamento dei dispositivi di sicurezza, con l’obiettivo di garantire che gli eventi di piazza possano svolgersi in condizioni di massima sicurezza.

Proteste del 7 ottobre, focus sulla sicurezza

Nel corso della riunione, il Comitato ha dedicato uno specifico approfondimento agli eventi di piazza previsti per il 7 ottobre. L’attenzione delle autorità si concentra quindi sulla gestione dell’ordine pubblico e sulle misure di prevenzione che accompagneranno le manifestazioni programmate. Nel comunicato del Viminale viene evidenziato come il tema sia stato affrontato nell’ambito di una valutazione complessiva della situazione nazionale, insieme alle attività di controllo del territorio e al monitoraggio degli eventi potenzialmente più delicati sotto il profilo della sicurezza. A essere analizzate sono state anche le manifestazioni annunciate per l’aumento del prezzo dei carburanti, un tema che nelle ultime settimane ha alimentato iniziative di protesta e mobilitazioni in diverse aree del Paese.

Caro carburanti, disposto un ulteriore rafforzamento dei dispositivi

La decisione assunta dal Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica è quella di procedere con un rafforzamento dei dispositivi di sicurezza in vista degli appuntamenti annunciati. L’obiettivo dichiarato è assicurare il regolare svolgimento delle manifestazioni e prevenire criticità sul fronte dell’ordine pubblico. Il Viminale ha quindi deciso di innalzare ulteriormente il livello di attenzione in occasione degli eventi di piazza del 7 ottobre e delle proteste collegate al caro carburanti. Il dispositivo coinvolgerà le strutture competenti sul territorio e si inserisce nel più ampio quadro delle attività di prevenzione e controllo esaminate durante la riunione.

La nota integrale del Viminale

Il Ministero dell’Interno ha diffuso una nota nella quale vengono sintetizzati i contenuti dell’incontro e le decisioni assunte: “si è riunito oggi al Viminale il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Nel corso della riunione, alla quale hanno preso parte i vertici delle Forze di polizia e dell’intelligence, è stata effettuata un’approfondita analisi della situazione del Paese, con una particolare attenzione alle attività di prevenzione e controllo del territorio. Uno specifico focus è stato inoltre dedicato agli eventi di piazza in programma il prossimo 7 ottobre e alle manifestazioni annunciate in merito all’aumento del prezzo dei carburanti. In tale ambito è stato disposto un ulteriore rafforzamento dei dispositivi di sicurezza per garantirne lo svolgimento in condizioni di massima sicurezza”.