Caro carburanti, Furgiuele si rivolge al Governo: “a rischio la competitività delle imprese, serve una strategia”

Il caro carburanti e le sue conseguenze sull’economia del Mezzogiorno arrivano al centro del confronto parlamentare tra Futuro Nazionale e il Governo. Il deputato di Futuro Nazionale, Domenico Furgiuele, è intervenuto alla Camera durante il question time rivolto al ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, per sollecitare interventi capaci di contenere l’aumento dei costi energetici e tutelare la competitività delle imprese italiane. Al centro dell’iniziativa parlamentare le difficoltà economiche che interessano famiglie, agricoltori, autotrasportatori, pescatori e operatori dei diversi comparti produttivi, con particolare attenzione alle conseguenze per il Sud Italia. Furgiuele ha richiamato la necessità di una strategia energetica in grado di garantire maggiore stabilità negli approvvigionamenti e ridurre l’incidenza dei carburanti sui costi di produzione. Il parlamentare ha inoltre posto l’attenzione sulla tutela dell’agricoltura e delle produzioni nazionali, a partire dalla filiera olivicola, chiedendo condizioni di mercato che valorizzino il lavoro delle imprese italiane.

Furgiuele al question time con Urso: “Il caro carburanti pesa su famiglie e imprese”

Nel corso del suo intervento alla Camera, il deputato ha evidenziato come l’aumento dei prezzi dei carburanti rappresenti un problema che coinvolge numerose categorie produttive e incide direttamente sulla capacità delle aziende di sostenere le proprie attività. Una questione che, secondo Furgiuele, assume particolare rilievo nel Mezzogiorno, dove il settore agricolo, l’autotrasporto e la pesca costituiscono componenti importanti del tessuto economico. Il parlamentare di Futuro Nazionale ha quindi chiesto al Governo di approfondire tutte le iniziative utili a garantire una maggiore stabilità degli approvvigionamenti energetici e individuare misure capaci di ridurre i costi sostenuti dalle imprese e dai cittadini. L’obiettivo indicato è affrontare il problema attraverso una strategia che non si limiti agli interventi contingenti, ma tenga conto delle esigenze strutturali del sistema produttivo nazionale.

“Il persistente aumento dei costi dei carburanti continua a gravare in maniera significativa su famiglie, imprese, agricoltori, autotrasportatori e operatori della pesca. Una situazione che richiede risposte concrete e una strategia chiara a tutela della competitività del sistema produttivo nazionale”. Lo dichiara il deputato di Futuro Nazionale con Vannacci, Domenico Furgiuele, intervenendo in Aula durante il question time rivolto al ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

“Ho posto una questione che riguarda direttamente la tenuta economica di interi comparti produttivi, in particolare nel Mezzogiorno. Ritengo necessario aprire una riflessione seria sulle politiche energetiche e sulle misure da adottare per ridurre i costi che oggi penalizzano il lavoro e la produzione italiana”, ha affermato il parlamentare.

Agricoltura e Mezzogiorno, la richiesta di interventi strutturali

Particolare attenzione è stata riservata alle difficoltà delle imprese agricole del Sud Italia, che devono confrontarsi con l’incidenza dei costi energetici sulle lavorazioni e sulle diverse fasi della produzione. Furgiuele ha richiamato la necessità di adottare interventi strutturali a sostegno del settore primario, sottolineando il rapporto tra il prezzo dei carburanti e la sostenibilità economica delle attività agricole. Il problema riguarda anche le imprese dell’autotrasporto e gli operatori della pesca, per i quali il carburante rappresenta una voce significativa delle spese necessarie allo svolgimento del lavoro. Secondo il parlamentare, la questione energetica deve quindi essere affrontata considerando le conseguenze sull’intera filiera produttiva, con misure che permettano alle aziende di mantenere condizioni adeguate di competitività e di continuare a investire. La richiesta rivolta all’esecutivo riguarda l’individuazione di soluzioni capaci di offrire maggiore stabilità alle imprese e di attenuare le ripercussioni economiche dei rincari.

La tutela dell’olio italiano e delle produzioni agricole nazionali

Accanto alla questione dei carburanti, Furgiuele ha posto al centro del proprio intervento anche la tutela della filiera olivicola italiana, richiamando la necessità di garantire condizioni di mercato adeguate alle imprese che operano nel settore. Il deputato ha sottolineato come i produttori nazionali siano chiamati a rispettare standard elevati in materia di qualità, tracciabilità e sostenibilità, sostenendo i relativi costi nell’ambito delle proprie attività. Secondo il parlamentare, è fondamentale che le politiche economiche e commerciali tengano conto di questi impegni, evitando condizioni che possano penalizzare le produzioni italiane rispetto alla concorrenza. Un tema che interessa direttamente anche la Calabria e le altre regioni meridionali, dove l’olivicoltura rappresenta una componente significativa dell’economia agricola e delle produzioni tradizionali del territorio.

“I produttori italiani sono chiamati a rispettare standard elevati in termini di qualità, tracciabilità e sostenibilità. È quindi fondamentale garantire condizioni di mercato che non penalizzino le nostre produzioni e che valorizzino adeguatamente il lavoro delle imprese agricole italiane”, ha sottolineato Furgiuele.

Made in Italy e competitività: le richieste al Governo

Il filo conduttore dell’intervento parlamentare è rappresentato dalla necessità di collegare le politiche energetiche alla tutela del sistema produttivo italiano. Furgiuele ritiene che la difesa del Made in Italy debba passare attraverso misure concrete a sostegno delle aziende che producono, investono e garantiscono occupazione, con particolare attenzione ai comparti più esposti all’aumento dei costi. Il deputato ha quindi richiamato il ruolo delle istituzioni nell’individuazione di strumenti capaci di rafforzare la competitività dei territori e salvaguardare le produzioni nazionali. Una prospettiva che, secondo l’esponente di Futuro Nazionale, riguarda in modo particolare il Mezzogiorno, dove il sostegno all’agricoltura, alla pesca e alle imprese rappresenta una questione centrale per le opportunità economiche e occupazionali.

“Il Made in Italy si difende anzitutto sostenendo chi produce, investe e crea occupazione. Occorrono politiche capaci di affiancare concretamente agricoltori, pescatori e imprese, con l’obiettivo di rafforzare la competitività dei territori e salvaguardare le eccellenze produttive del Paese. È una sfida che riguarda in modo particolare il Mezzogiorno e il suo futuro economico”, conclude Furgiuele.

Il confronto parlamentare ha riguardato anche le possibili risposte del Governo all’aumento dei prezzi dei carburanti. Durante il question time del 14 ottobre, il ministro Adolfo Urso ha illustrato le iniziative già adottate per contenere i rincari, facendo riferimento al taglio delle accise e agli sconti praticati dalle compagnie petrolifere. Il ministro ha inoltre annunciato che il Governo sta lavorando per prorogare nei prossimi mesi questi ultimi interventi. Restano al centro del confronto politico le richieste avanzate da Furgiuele sulla necessità di misure strutturali, sulla stabilità degli approvvigionamenti energetici e sulla tutela delle imprese agricole e delle produzioni italiane, con particolare attenzione alle difficoltà economiche del Mezzogiorno.